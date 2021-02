Informalidad repuntó en Veracruz al 61.3% de la población ocupada en 2020

De acuerdo con datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), al 31 de diciembre de 2020, el 61.3 por ciento de los trabajadores en Veracruz laboran en la informalidad, es decir, no cuentan con prestaciones básicas como seguro médico por parte de sus empleadores.



En ese sentido, los datos del INEGI revelan que, a nivel nacional, el promedio de trabajo informal es del 51.1 por ciento, siendo que los estados de Oaxaca, con el 72.2 por ciento; Guerrero, con el 69.6 por ciento; y Tlaxcala, con el 68.4 por ciento, los que cuentan con un mayor porcentaje de trabajadores sin empleo formal.



Por su parte, Veracruz es el noveno estado con mayor porcentaje de trabajadores sin empleo formal, con 61.3 por ciento, es decir, 10 puntos porcentuales por encima del promedio nacional y .5 por ciento más que en diciembre del 2019.



Por otra parte, los estados que cerraron el año 2020 con el menor porcentaje de informalidad laboral son Chihuahua, con el 32.3 por ciento; Nuevo León, con el 34.6 por ciento; y Coahuila, con el 35.6 por ciento.



De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los trabajadores informales son todos aquellos que por ley o en la práctica, no se encuentran protegidos por la legislación laboral nacional, por ejemplo, no cuentan con registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), vacaciones pagadas, aguinaldo, reparto de utilidades, entre otros derechos laborales reconocidos por las leyes del país.



Por otra parte, los trabajadores informales pagan impuestos con los que sí cumplen aquellos que cuentan con trabajo formal, como el Impuesto sobre la Renta (ISR), el Impuesto sobre Nómina, entre otros.