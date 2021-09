Informe de AMLO, con afirmaciones falsas o no comprobables

Tras el Tercer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, Luis Estrada, director general de la consultora SPIN, dio a conocer mediante su cuenta de Twitter que dicho informe contiene 88 afirmaciones falsas, engañosas o no comprobables.



En entrevista para EL UNIVERSAL, Estrada mencionó que en 55 minutos que duró el Tercer Informe de Gobierno, el Presidente López Obrador se dedicó a atacar sin comprobar cifras o periodos.



De igual manera, señala que la mitad de lo que afirmó en su discurso se trata de promesas o cosas que no han pasado, especialmente en el tema de las vacunas contra el COVID-19.



De la mayoría de temas que retomó en su Tercer Informe de Gobierno, "habla de cifras no comprobables, sin referencia ni sustento. Habla de lo que puede suceder y no ha sucedido", señala Luis Estrada.



Además, menciona que Andrés Manuel López Obrador dijo haber cumplido 98 de 100 compromisos; sin embargo, no hay pruebas que sustenten lo que señaló en su discurso y que el informe ofrecido por el Presidente parece ir dirigido a sus adversarios, pues las palabras que ocupó lo hacen ver de esa forma.



"En su informe, el Presidente mencionaba que uno de los compromisos es que habrá internet en todo el país, lo cual no ha sucedido ni sucederá y así con más puntos que señaló, los da como si fueran algo cumplido o que va a suceder".



"Es interesante ver que el Presidente se enfoque en cosas que no han sucedido, eso habla de su personalidad. Este informe parece que está dirigido a enemigos imaginarios, por eso es que se le ve atacar en varias ocasiones a los medios en las conferencias mañaneras", dice a EL UNIVERSAL.



Andrés Manuel López Obrador​ supera cifras de Trump



Anteriormente, la consultora SPIN informó sobre otro estudio que señala que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho 61 mil 79 afirmaciones que resultaron no ser verdaderas. EL UNIVERSAL comparó la cifra con los conteos similares que se le realizaron en los Estados Unidos a Donald Trump y encontró que, según el conteo del Washington Post, Andrés Manuel López Obrador lleva el doble de afirmaciones falsas que el expresidente estadounidense en todo su mandato, a quien se le contabilizaron 30 mil 579.



Según cifras del The Washington Post, durante la gestión del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump registró un total de 30 mil 579 falsedades durante todo su mandato, con un promedio de 21 afirmaciones por día.



A través de su cuenta de Twitter, Luis Estrada publicó la noche del 31 de agosto el corte hasta ese momento.



Cabe recordar que la consultora ha seguido de cerca a Andrés Manuel López Obrador y ha llevado una numeralia detallada sobre el mandatario.