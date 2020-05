Informé de decisión de mi voto al Presidente del PAN: Rodrigo García

Tras ser excluido de la fracción del PAN en el Congreso el Estado, al votar a favor por la reforma electoral impulsada por MORENA, el diputado Rodrigo García Escalante dijo que un error es pensar que puede tener consecuencias electorales en contra de los partidos de oposición, al contrario, habría un ahorro que se va a necesitar para el siguiente año tras los estragos de la pandemia por Coronavirus.



Respecto de que la reforma electoral, recientemente aprobada y al limitar la consulta popular en contra del Gobernador, podría traer consecuencias negativas pero la Legislatura tiene la oportunidad de proponer que exista una consulta para Gobernador, la cual no está cerrada como una posibilidad.



Expresó que antes de tomar su decisión de votar a favor, no lo consultó con su coordinador, Omar Miranda; únicamente platicó con su presidente de partido, Joaquín Guzmán Avilés, advirtiendo que estaría a favor de la reforma electoral propuesta por MORENA.



“Antes de tomar esta decisión, yo le informé a quien tenía que informarle de mi posición, minutos antes de la votación. Te soy honesto, no le avisé a Omar (Miranda) sino al Presidente del partido. Soy un hombre que no guarda rencores con nadie, no tengo por qué pelearme. En su momento me la jugué con él, hoy las cosas cambian”, concluyó.