Ingeniería UV paró labores; exhiben pobres condiciones de edificios

Docentes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Veracruzana (UV) en Boca del Río pararon labores por 3 horas este miércoles para denunciar que las instalaciones se encuentran en deterioro y no les han dado el mantenimiento que han demandado a las autoridades de la institución.El secretario de la Sección de Ingeniería del Sindicato Estatal del Personal Académico de la UV (FESAPAUV), Arturo Petrikowski del Moral, lamentó las condiciones en las que se encuentran varias áreas pertenecientes al Campus de futuros ingenieros pues ya no permiten impartir adecuadamente las actividades académicas a la comunidad estudiantil.Advirtió que no cuentan con agua, hay fugas de drenaje y en varios edificios prevalecen goteras.Además, falta mantenimiento en pisos y escaleras en varios edificios, lo que ha ocasionado caídas de los estudiantes, aseguró.El paro se efectuó de 10 de la mañana a 1 de la tarde, como forma de protesta para que las autoridades universitarias atiendan estas demandas que comentaron ya están enteradas desde hace ya varias semanas sin que actúen.