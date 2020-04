Ingenio Central Potero de Atoyac busca cancelar 130 plazas para obreros

La noche de este sábado, obrero del Sindicato de la Sección 23 del Central Potrero volvieron a negarse a entrar a laborar en el turno de 10 a 6, de 6 a 2 y de 2 a 10; hasta en tanto la empresa les cumpla con el pago de utilidades.



Se concentraron en las oficinas de la factoría y su secretario general, Ignacio Román Armas, los congregó al frente de la CNPR para informarles que en la reunión que sostuvo su comité y la comisión de utilidades con los ejecutivos de la empresa, ésta en principio les ofrece 8 millones de pesos, pero a cambio de poner en la mesa de negociaciones la cancelación de más de 130 plazas, algo que fue rechazado.



Ahí, el dirigente sindical les dejó en claro que la negociación de plazas no entra en la agenda de las utilidades.



A medida que fue pasando el tiempo en esta reunión los obreros se inconformaron, exigiendo a su dirigente realizar una sesión extraordinaria para este domingo.



Román Armas expuso que no podría llevarse a cabo por el tema del coronavirus y que había que respetar la contingencia sanitaria, lo que los obreros rechazaron.



El dirigente tuvo que abandonar el lugar y los obreros le increparon que si no podía que dejara el cargo. Para eso, tres patrullas lo resguardaron y lo sacaron con su vehículo del lugar.



Los obreros ya enardecidos manifestaron que para ellos Ignacio Román Armas ya no es su dirigente, convocando para una reunión con la Comisión de utilidades y buscar acuerdos para seguir en la lucha del pago de utilidades.



Consideran que 8 millones de pesos no es suficiente para un ingenio como es Central Potrero; sobre todo, porque San Miguelito, que es del mismo grupo azucarero, va a entregar más de 10 millones de pesos de utilidades.