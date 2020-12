Ingenio Central Potrero se ve obligado a parar molienda por falla mecánica

Central Potrero paró molienda hoy a las 4 de la madrugada al tronar la banda del conductor de caña al molino, lo que provocará la suspensión de molienda por 20 horas.



En un comunicado que envían las organizaciones cañeras de la Unión Local de Productores de Caña A. C y Confederación Nacional de Propietarios Rurales (CNPR), pidieron parar la cosecha luego que en campo hay más de 10 mil toneladas de caña y en el corralón alrededor de 300 camiones y otros parados en sus ejidos.



Ante esta situación, el ingenio dio como opción, derivar caña a los ingenios San Miguelito en Córdoba y al ingenio Constancia, en Tezonapa.



La explicación del dirigente cañero de la CNPR, Ángel Gómez Tapia y José Luis Gordillo Fernández, de la Unión Local de Cañeros, A. C es que esta situación de paros por fallas mecánicas no puede continuar sobre todo porque hubo un período de reparación.



Informaron que está por llegar la banda y los mecánicos que vienen de Puebla ya llegaron, sólo esperan la banda para iniciar los trabajos de reposición de la banda; pero se llevarán alrededor de unas 20 horas.



Mientras, los cortadores esperan sean apoyados cuando menos con despensas, mientras regresan a los campos de cosecha.