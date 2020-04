Ingenio y Unidad de Riego “Alfredo V. Bonfil” acuerdan limpiar el río Atoyac

Tras una reunión entre autoridades municipales de Atoyac, Alfredo V. Bonfil y Central Potrero, se acordó una minuta de 5 puntos donde acuerdan que la Unidad de Riego Alfredo V. Bonfil dará 600 litros por segundo al río Atoyac dos veces por semana y sólo por la noche.



Esto con el fin de limpiar el afluente. Esta acción se realizará únicamente en lo que resta de la zafra de caña, que culmina en 15 días.



En el punto número dos del acuerdo, los ingenios se comprometen a vigilar las compuertas de los canales de desechos para que ya no haya fuga de estas descargas al río Atoyac.



Como punto tres, se integró una comisión para que se respeten estos acuerdos y se cumplan los compromisos para controlar el medio ambiente.



Así también, como acuerdo número cuatro, la comisión estará resguarda cuando realicen su recorrido y revisen las compuertas para su buen funcionamiento.



Y el punto cinco señala que la empresa central Potrero de forma conjunta, trabajarán en el cultivo de camarón y langostino para poblar este afluente, cuando hayan mejorado las condiciones del medio ambiente.



Tras la minuta de acuerdos, los empleados del grupo Beta San Miguel no pudieron responder varios cuestionamientos, como el compromiso de construir una planta de tratamientos en los próximos dos años, fecha que está por vencer.



El presidente de la Unidad de Riego, “Alfredo V. Bonfil”, Tito Barbosa, se negó a otorgar más de los 600 litros por segundo para el río Atoyac; aludiendo que la Ley los protege por el nuevo convenio de Concesión ante la CONAGUA por otros 25 años más y que no pueden en este momento.



Esto a pesar que hoy le sobra agua, luego de que Central Potrero solo le pide una mínima parte, por haber invertido en un equipo de reciclado de agua.



El pueblo de Potrero pidió a la Unidad de riego Alfredo V. Bonfil hacer valer sus derechos, basados en que primero están las necesidades del ser humano, después el campo y por último el industrial.



Con todo y eso, el acuerdo es que sólo les darán 600 litros por segundo y no más; y eso solo dos veces por semana de las 20:00 horas a las 6:00 de la mañana.