Ingenios de Veracruz concluyen zafra 2020-2021

Ingenios azucareros de Veracruz empezaron a concluir la zafra 2020-2021.



Hasta este miércoles, los ingenios Constancia, Central Motzorongo, El Refugio han terminado y el próximo 16 de marzo concluye Central Providencia.



En la zona centro de Veracruz están asentados 8 factorías que procesan endulzante y significan una fuente de empleo para miles de familias de manera directa e indirecta.



Al respecto, el secretario general de la CTM Regional, Jaime Anaya Romero, indicó que son al menos 6 mil obreros que laboran en las fábricas.



Además de cortadores de caña, fleteros, jefes de grupo, loncheros, cargadores, entre otras personas que viven de la cosecha y que al terminar la mayoría regresa a resembrar, arar, abonar y mejorar el cultivo.



Otro tanto migra hacia los estados del norte del país a trabajar en los cultivos al menos en lo que nuevamente hay zafra.



"Es la conocida temporada de la Guayaba, no hay trabajo acá y los hombres se van a buscar otras oportunidad laborales", dijo



Reconoció que la zona centro depende de la caña y el café por lo que consideró justo que el Gobierno genere más fuentes de empleo y no se dependa del agro de temporada.



"Urgen que se generen condiciones para que haya inversiones, más fuertes de empleo, no hay más industrias y eso genera estancamiento", dijo.



Producción no fue la esperada: Central Motzorongo



Con una molienda de un millón 100 mil toneladas de caña, se dio por terminada la zafra en el Ingenio Central Motzorongo 2020-2021.



La dirigente de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales (CNPR), Adanery Medina Guerrero, señaló que, aunque bajó el rendimiento en la zona de Acatlán, fue una zafra sin complicaciones y con saldo blanco.



"La producción no ha sido la esperada, pero primero Dios y en septiembre —al cierre del ciclo azucarero— tengamos un buen remanente y que la liquidación sea un buen pago, que valga la pena del trabajo que realizamos", dijo.



Medina Guerrero aseguró que cada una de las preliquidaciones ha cumplido al 100 por ciento.



Confío que esta semana se termine con octava y última de etapa de la zafra 2019-2021.



Motzorongo es considerado uno de los ingenios más importantes de este corredor industrial, además que es una empresa financieramente fuerte y que ha cumplido con las expectativas de los productores de caña.