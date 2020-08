Ingreso Mínimo Vital, fundamental para crecimiento económico tras contingencia: Diputada

Las cifras de desempleo en el país, tras la contingencia sanitaria por el COVID-19, deja en resultado la iniciativa el Ingreso Mínimo Vital en el Congreso de la Unión, cuyo objetivo es apoyar en esta crisis económica a los ciudadanos más afectados y se espera en septiembre continuar con la pugna para que sea aprobado.



La diputada federal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Azucena Rodríguez Zamora, dijo en entrevista que el panorama es desalentador para el estado de Veracruz, luego que la actividad económica más importante es el turismo, lo cual ha tenido una caída con posición en el segundo lugar nacional en la falta de reactivación y la pérdida de fuentes de empleo, ante medidas estrictas por el coronavirus.



En entrevista con la legisladora, desde junio pasado más de 120 compañeros de curul que representan a diversos partidos se sumaron a este proyecto como ayuda económica directa por 3 mil 746 pesos, que se entregaría solamente en tres ocasiones, de manera mensual, para quien haya tenido problemas para poder realizar su actividad económica que le permite el ingreso y no cuentan con seguridad social.



A nivel nacional dijo que son 12 millones de personas han perdido su fuente de empleo, de acuerdo con datos del INEGI; mientras que por el IMSS se advierte la pérdida de 8 empleos formales y se incrementa la cifra de nuevos pobres, siendo las estadísticas que motivaron realizar el apoyo a este proyecto.



Mencionó que para este programa no se requiere modificación alguna a la carta magna, por ello está en punto de acuerdo, pero reconoció que no está en la agenda de otros legisladores, mientras que se le ha dado la importancia porque hay una ayuda similar en otros países y que fue pugnada por los diputados, cuando las personas más afectadas son quienes viven al día, considerados como población económicamente vulnerable.



Cabe mencionar que el estado de Veracruz es de producción económica ocupada por el turismo, por ello aseguró que el Ingreso Mínimo Vital ayudará a toda población, pero especialmente a quienes se dedican al comercio informal y que tuvieron que resguardarse en confinamiento para evitar riesgos de su salud.



De no ser aprobado este proyecto, así como la falta de una vacuna contra el COVID-19, ante más de 60 mil fallecimientos, considera Azucena Rodríguez que el futuro nacional se prevé con recesión económica y un cierre de año alarmante en materia económica.



Ingreso Mínimo Vital, dijo que no es otro programa social cualquier, ya que atenderá un sector que no se había contemplado con esta contingencia sanitaria.