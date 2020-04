Inicia Alcaldía de Orizaba campaña de descacharrización para prevenir dengue

El Ayuntamiento de Orizaba, no sólo mantiene su campaña permanente para prevenir la transmisión del Coronavirus, sino que también ha implementado una para eliminar los cacharros en las diferentes colonias de Orizaba.



En este sentido, las autoridades municipales han anunciado, a través de diferentes medios, que ya inició de manera más frontal la campaña que ayudará a la eliminación de cacharros, que son donde se puede albergar el mosco transmisor del dengue, zika y chikungunya.



De hecho, autoridades han dejado en claro que para no agravar la situación generada por el COVID-19, es que este 27 de abril comenzó la campaña de descacharrización en toda la ciudad.



Asimismo, enfatizaron que ya se tiene una calendarización del recorrido que hará personal de la coordinación de Limpia Pública y que se efectuará desde las 8:00 a las 14:00 horas, para poder efectuar esta labor que es indispensable para evitar o al menos disminuir el número de personas que desarrollen ese tipo de enfermedades.



De igual forma, autoridades de Orizaba pidieron a los pobladores que limpien su azotea y jardín para sacar cualquier desecho que se pueda convertir en criaderos de mosquitos Aedes Aegypti.



Aunque las autoridades de salud no quisieron revelar la cantidad de casos de dengue, zika y chikungunya, se tiene conocimiento que Orizaba fue de los municipios con gran número de pobladores que tuvieron que enfrentar alguno de estos males o en su defecto, más de uno de estos en lapsos cortos.