Inicia cómputo de elección de agentes municipales de Xalapa

En punto de las 9:00 horas de este lunes, el presidente de la Junta Municipal Electoral, Juan Marín Viveros, abrió la bodega electoral en la que se resguardan los paquetes de los comicios de las cinco agencias municipales llevados a cabo este domingo.El procedimiento de rotura de los sellos se dio en presencia de los candidatos y sus representantes de la congregación de El Castillo, en la que se dio la mayor cantidad de irregularidades durante la jornada de la emisión del voto.Para la apertura de las puertas de la JME, Marín Viveros pidió la autorización de los presentes, quienes a mano alzada avalaron que se abriera y se empezara a sacar parte del material electoral que fue utilizado para recibir los sufragios de los habitantes de las zonas rurales de la Capital.En los preparativos de los cómputos, se explicó que el procedimiento estará supervisado por la Secretaría del Ayuntamiento y se hará congregación por congregación, pudiendo participar los ciudadanos que pertenezcan a ésta dado el reducido espacio donde se hará el conteo de los votos."Vamos a dar inicio, de preferencia, en los lugares donde no hubo impugnaciones, donde no hubo incidentes mayores. Eso se saca rápido y los lugares donde hubo una situación que todos sabemos, como parte del procedimiento de trabajo, todos sabemos ahí, para sacarla en los términos que abordamos", expresó el titular de la JME.Aunque afirmó que se les convocó a todos a la apertura de la bodega, al momento no había representantes ni candidatos de Julio Castro (Las Trancas), 6 de Enero, Chiltoyac y El Tronconal.El recuento de los votos comenzó con Julio Castro, pese a que no hubo representación, ni aspirantes que dieran fe de lo que se estaba realizando. Sólo estuvieron los funcionarios del área asentando en oficios la incidencia, abriendo los paquetes, cotejando la información de las actas de escrutinio y posterior cómputo.