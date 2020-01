Inicia con gran afluencia pago del predial, en Xalapa; sorprende rápido trámite

Desde temprana hora, xalapeños —en su mayoría adultos mayores— llegaron a formarse para realizar el pago correspondiente del Impuesto Predial 2020.En punto de las 6:00 horas de este jueves, ciudadanos llegaron a la entrada del Palacio Municipal.Largas filas que incluso rodeaban el Ayuntamiento, dando la vuelta por el Callejón de Rojas, casi en su esquina con Revolución, se pudieron apreciar desde que se abrieron las cajas de cobro a las 8:00 horas. El horario de atención, cabe señalar, finaliza a las 15:00 horas.El ciudadano Ramón Hernández indicó que este año el proceso para pagar el predial estuvo más agilizado, no mayor a 10 minutos, situación que le sorprendió.“Sí me sorprendió este año porque nos atendieron unas personas muy amables, me canalizaron y fue bastante rápido, me llevé 10 minutos, bastante aceptable el tiempo”, dijo.Informó que cubrió una cuota de 330 pesos, poco mayor al cobro anterior, pero que con el descuento otorgado del 20 por ciento, no fue un monto excesivo.“Eso sí, incrementó un poco, creo que actualizaron su base de datos, pero sí se incrementó. Me hicieron el 20 de descuento por estar en el período de pago oportuno”, dijo.Con 15 cajas de atención, cientos de capitalinos esperaron su turno para contribuir al pago del impuesto predial y Servicio de Limpia Pública 2020, donde las personas jubiladas, pensionadas, con discapacidad, adultos mayores de 60 años y madres solteras podrán obtener un descuento de 50 por ciento en su pago durante enero y la población en general 20 por ciento.El Ayuntamiento, con el fin de facilitar el procedimiento, también colocó cajas de cobro en el Parque Deportivo “Colón”, la Benemérita Escuela Normal Veracruzana “Enrique C. Rébsamen” y en las plazas comerciales Museo, Ánimas y Crystal.Asimismo, se puede pagar en las tiendas “Fasti”, las sucursales de Banamex, Bancomer, Santander y Banorte o realizar línea a través de la página pagoenlinea.xalapa.gob.mx