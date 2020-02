Inicia dragado de la Barranca del Infiernillo, en Maltrata

Con la participación de tres Ayuntamientos que comparten el paso del río Chiquito, PEMEX y Secretaría de Protección Civil en el Estado, se inició la limpieza o dragado de las represas retenedoras de sólidos en el lugar conocido como Barranca El Infiernillo.



Es en dicha zona donde el paso del río Chiquito, considerado uno de los cinco afluentes de respuesta rápida, arrastra cada año de mayo a noviembre piedras, arenas y troncos, afectando a familias asentadas en las orillas del cauce.



La obra millonaria estará soportada por los Ayuntamientos de Ciudad Mendoza, Nogales y Huiloapan, el apoyo con maquinaria de PEMEX y la coordinación de la SPC y Comisión de Agua del Estado de Veracruz, entidades encargadas de los permisos administrativos ante dependencias federales.



Con los trabajos, los Gobiernos Municipal y Estatal pretenden resguardar de barrancadas y desbordamiento del río a cerca de 400 familias asentadas en los márgenes y barracas cercanas, recordando la doble tragedia de junio de 2003, 2009, 2011 y 2013 con saldo de muertos, quemados, viviendas afectadas e infraestructura urbana dañada.



Los alcaldes Melitón Reyes Larios y Guillermo Mejía Peralta señalaron que ha sido gracias a estas acciones de limpieza que en los dos años recientes no se han registrado daños que lamentar; sin embargo, solicitaron al Gobierno Federal se aplique una obra contundente que no represente el realizar cada año un dragado donde se invierten recursos millonarios.



En su reciente visita y recorrido, la titular de la Secretaría de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado, lamentó que muchas veces la población no vea en estas obras y acciones preventivas un beneficio, pues muchas veces consideran que es una escuela, pavimentación o techado lo que realmente importa y sólo ante una desgracia se dan cuenta del panorama.



Por su parte, Jesús Fernando Vargas Pérez, superintendente de PEMEX, hizo el compromiso de participar las veces que se considere necesarias para atender una labor preventiva que es de beneficio para las familias asentadas en la zona baja