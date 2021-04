Inicia este jueves vacunación de adultos mayores contra COVID-19 en otros 10 municipios

Salvador Beristain Hernández, director de Salud Pública de la Secretaría de Salud de Veracruz, reiteró que este jueves 22 de abril comenzará la aplicación de la primera dosis a los adultos mayores de 60 años que habitan en los municipios de Pueblo Viejo, Chicontepec, Atzálan, Tlapacoyan, Huatusco, Zentla, Tezonapa, Zongolica, Tres Valles, Acayucan y Las Choapas.



Además, el viernes 23 corresponderá a los de Miahuatlán, Coacoatzintla, Tlalnelhuayocan, Jilotepec, Tepetlán, Ayahualulco, Tlacolulan, Tonayán, Landero y Coss, Tatatila, Acatlán, Atzacan, Tlilapan, Xoxocotla, Ixhuatlancillo, Sayula de Alemán y San Juan Evangelista.



Por cuanto hace a la jornada de vacunación a docentes, volvió a solicitar a los maestros y maestras, y al personal administrativo de Educación: que eviten aglomerarse en los horarios matutinos.



"Pueden asistir también después de las 2 de la tarde, de hecho, hemos observado que el horario más agilizado se da entre las 3 y media y las 5 de la tarde. Esto permitirá que se distribuyan en todos los horarios", comentó.



Reiteró que la vacunas contra COVID-19 tienen la función de proteger al organismo contra esta enfermedad, porque inducen inmunidad, reducen el riesgo de que ésta cause síntomas y tenga consecuencias para la salud.



"La inmunidad ayuda a las personas vacunadas a luchar contra este virus en caso de infección, reduce la probabilidad de que lo contagien a otras y, por tanto, también protege a quienes estén a su alrededor, como en el caso de los recién nacidos", expuso.



Sin embargo, aclaró que las personas que están completamente protegidas son aquellas que han recibido su segunda dosis y que pasaron dos semanas ya desde esa aplicación como la Pfizer Biontech, la Chadox de AstraZeneca o la Sinovac y si la vacuna aplicada fue una sola dosis como en el caso de Cansino habrá que esperar el mismo tiempo.



"No olviden que de acuerdo al Plan Nacional de Vacunación la segunda etapa comprende a todos los adultos mayores de 60 años y más, por lo que es importante que si usted aún no acude a aplicarse el biológico por miedo o inseguridad se les recuerda que la vacuna es segura y efectiva", puntualizó una vez más.



De igual modo, sostuvo que el día que acudan a vacunarse deberán ir debidamente desayunados y sin suspender la medicación que actualmente toman para tratar sus afecciones. "Insistimos el tratamiento no interfiere con el propósito de la vacuna, de igual forma deberán llevar a cabo todas las medidas preventivas ya conocidas fuera y dentro de los módulos".



Añadió que una vez que le fue aplicada la vacuna se les monitoreará y se mantendrán en observación por un aproximado de 30 minutos, proceso que llevan a cabo médicos especializados que vigilan muy de cerca su condición a minutos de haber recibido la dosis, esto para garantizar que no se presente algún evento que comprometa su salud.



"Como ustedes pueden observar es un proceso que es cuidado detalladamente para ofrecerles la mejor atención posible; sin embargo, la vacunación no se debe tomar como la única estrategia de mitigación y prevención de la enfermedad, sobre todo en estas etapas iniciales, por lo que se les sugiere llevar a cabo todas las medidas de contención como el lavado de manos frecuente por al menos 20 segundos con agua y jabón o en su defecto alcohol gel al 70%, estornudos de etiqueta, no saludar de beso, mano o abrazo, el distanciamiento social y el uso correcto de cubrebocas esto aún después de recibir la segunda dosis", manifestó el funcionario estatal.