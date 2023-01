Inicia este viernes temporada de conciertos de la Orquesta Sinfónica de Xalapa

La OSX presenta su primer concierto del año con un programa de históricos ballets, con la interpretación estelar de “El Pájaro de Fuego” de Stravinsky, y repertorio del francés Maurice Ravel: “Alborada del Gracioso”, “Sheherazade Ouverture de Féérie” y “La Valse”. Además de “Mosaico Mexicano”, del compositor y director regio Arturo Rodríguez.Será el primer concierto fuera de pandemia que ofrecerá el maestro Martin Lebel, director titular, al presentar la obra, compuesta y orquestada en 1999, “Mosaico mexicano”, del compositor y director mexicano, Arturo Rodríguez, pieza festiva y lúdica que asimila y transforma variopintas muestras sonoras de géneros y música popular de México.Parte de la célebre suite de cuatro piezas “Miroirs” de Ravel, la “Alborada del gracioso” escrita en 1905 y orquestada en 1918, goza de un toque español a través de las cuerdas al imitar el sonido de una guitarra rasgueada en sinergia con los alientos simulando una vivaz danza.El compositor Maurice Ravel, fuertemente inspirado en la escuela rusa que dejó Rimsky-Korsakov una década antes con su obra “Sheherezade”, título que recibe del legendario autor que creó una colección de historias árabes, indias y persas; que conforme fueron traducidas en Europa y América cautivaron a todo occidente, escribió en 1898: “Fééries de Sheherazade”.Con la firme intención de crear un importante vals en homenaje a la memoria del “gran Strauss, no Richard, el otro (Johann)”, Ravel compuso “La Valse”. Pensada antes de la Primera Guerra Mundial como una obra (Wien), esperó hasta 1919 para darle forma como un poema coreográfico, influenciado por el salvajismo de la guerra al dotarlo con una conclusión demoniaca y explosiva.“El Pájaro de Fuego” fue un antes y un después en la prodigiosa carrera del legendario Igor Stravinsky, pues no sólo es uno de los ballets más famosos a nivel mundial en el vasto repertorio del compositor ruso, sino que su música celebra una mágica leyenda folklórica sobre un ave mítica de brillo intenso (Zhar-Ptitsa) que se convierte en una maldición o una bendición para su captor. Además de ser el primer encuentro musical entre el discípulo de Rimski-Korsakov y Serge Diaghilev, célebre empresario que conquistó Europa con sus puestas en escena.Aunque primeramente fue encargado a Anatol Liadov, en vista del poco éxito que tuvo con la partitura, Stravinsky fue seleccionado tras sus éxitos con “Scherzo fantastique” y “Fuegos Artificiales”. Aún sin estar plenamente cómodo escribiendo música descriptiva, “El Pájaro de Fuego” es audazmente original y en extremo colorida, trasladando esta vívida y enérgica experiencia a espectaculares suites orquestales más frecuentemente interpretadas. Asiste a la Charla de Concierto a realizarse en la nueva Sala Didáctica dentro de Tlaqná, Centro Cultural, en punto de las 19:00 h con el siguiente panel de participantes: Mtro. Juan Pablo Rojas, Director de la Facultad de Letras Españolas UV; y Mtra. Natalia Juan Gil, de la Facultad de Danza UV.Sugerimos no perderse ninguno de los conciertos, la OSX tiene actividad todos los viernes, a partir de las 20:30 horas desde Tlaqná, Centro Cultural. El Abono OSX puede adquirirse en las Oficinas de la OSX de lunes a viernes de 8:30 a 14:30 horas, o se puede comprar los boletos en línea en www.orquestasinfonicadexalapa.com, Tienda UV y Taquilla Tlaqná.Teléfono: 228 818 0834 y correo electrónico: [email protected]