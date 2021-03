Inicia Jornada de Vacunación en Córdoba este viernes; concluirá el 31 de marzo

A partir de hoy inicia el proceso de vacunación contra COVID-19 para adultos mayores de 60 años en Córdoba, terminará el 31 de marzo y se tiene una meta de más de 28 mil dosis.El horario de atención es de 8 a 18 horas en las cuatro sedes, informó la alcaldesa Leticia López Landero.Los centros de vacunación son las canchas externas de El Mexicano, el gimnasio El Mexicano, con entradas separadas en Calle 6 de la colonia San Francisco Toxpan; la Arena Córdoba con acceso por Calle 2 al costado de la unidad habitacional Santa Margarita y la Unidad Deportiva Huilangos.En este sentido, la Edil exhortó a la ciudadanía a registrarse en la plataforma mivacuna.salud.gob.mx con el fin de agilizar su acceso y disminuir el tiempo de espera.Dijo que las personas que no cuenten con los medios para el registro en línea, pueden acudir al DIF Córdoba para solicitar el apoyo.También invitó a las familias cordobesas a no pernoctar en las sedes y acudir sólo en la fecha cuando sea el turno de la letra de su apellido. Dijo que la autoridad de Salud ha garantizado la capacidad de atención con la cantidad suficiente de vacunas para las personas adultas mayores del municipio, por lo que no hay motivo para preocuparse por falta de biológicos.Hizo énfasis en que no es necesario que las personas que acudan a vacunarse lo hagan en ayuno ni que suspendan cualquier otro tipo de medicación que tengan prescrita.Agregó que para un mayor control en el proceso de aplicación, el acceso a las sedes será por colonias y por apellidos en orden alfabético, distribuidos en los cuatro días establecidos por autoridades federales para la vacunación.Finalmente, destacó que la aplicación del biológico es gratuita y que en esta etapa sólo se vacunará a adultos mayores de 60 años, por lo que no habrá acceso a otras personas.