Inicia PRD campaña de amparos por falta de medicamentos en hospitales

De manera simultánea, en Xalapa, Orizaba y Poza Rica, iniciaron acciones de asesoría jurídica para la ciudadanía que no recibe medicamentos en hospitales públicos.



El Partido de la Revolución Democrática (PRD) arrancó la campaña “Yo Te Defiendo en Veracruz”, con el cual se brinda asesoría jurídica gratuita a quienes no han recibido medicamentos o atención médica.



El dirigente estatal del instituto político, Jesús Alberto Velázquez Flores, informó que fue en los tres municipios antes mencionados, donde se instalaron mesas de atención en los hospitales, para apoyar a los veracruzanos para defender su derecho a la salud.



Y es que refirió que ante la negativa del Gobierno Estatal y Federal, quienes no otorgan medicamentos del Seguro Popular, ahora INSABI, se tiene que actuar por la vía legal, para hacer valer el derecho a la salud.



“En el PRD no podemos quedarnos de brazos cruzados, ya que nosotros siempre hemos estado del lado de la gente y es ahora cuando más requieren de nuestro respaldo”.



Es por ello que invitó a los ciudadanos a que se acerquen a los módulos ya instalados, los cuales dijo, cuentan con una red nacional de abogados ciudadanos que tienen el objetivo de hacer frente al desabasto de medicamentos que afecta a miles de personas en todo el país.



Velázquez Flores reiteró que las asesorías son gratuitas y que la campaña “Yo te defiendo” cuenta con 35 abogados, que brindarán sus servicios a quien lo necesite.



Para finalizar, el líder perredista dijo que quienes tengan algún caso en específico, dudas al respecto o requieran algún informe, pueden contactarse en los teléfonos 228 211 7214 / 228 846 1970 / 228 170 4238.