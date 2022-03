Inicia proceso de elección de Agentes y Subagentes Municipales en Playa Vicente

El Ayuntamiento de Playa Vicente inició el proceso de elección de sus 136 Agentes y Subagentes Municipales, propietarios y suplentes, para el periodo del 1° de mayo de 2022 al 30 de abril de 2026.La administración municipal, que preside Urbano Bautista Martínez, emitió la convocatoria para el proceso electivo en las 68 congregaciones y rancherías del municipio.El proceso de elección será mediante el método de consulta ciudadana que se realizará del 19 al 28 de marzo, con excepción del día 25.A más tardar este miércoles deberá sesionar el Cabildo para designar al presidente de la Junta Municipal Electoral.La convocatoria señala los requisitos que deben cumplir quienes aspiren a Agentes y Subagentes Municipales:Ser ciudadano veracruzano en pleno ejercicio de sus derechos, originario del municipio o con residencia efectiva en su territorio no menor de tres años anteriores al día de la elección.No ser ministro de algún culto religioso, a menos que se separe conforme a lo establecido en la Constitución Federal y en la ley de la materia; no ser servidor público en ejercicio de autoridad, en los últimos sesenta días anteriores al día de la elección ordinaria, o a partir del quinto día posterior a la publicación de la convocatoria para la elección extraordinaria.Y no tener antecedentes penales por la comisión de delitos realizados con dolo, exceptuando aquellos en los que se hayan concedido los beneficios de conmutación o suspensión condicional de la sanción.Durante el día de la Consulta Ciudadana, la Junta Municipal Electoral verificará que los asistentes a la asamblea sean habitantes de la congregación o ranchería de que se trate y éstos se identificarán con la credencial de elector.Se levantará la lista de asistencia y se anotará el nombre, número de folio de la credencia; la Junta Municipal Electoral presentará las fórmulas de los candidatos registrados.Posteriormente, se mencionará en voz alta el nombre de los ciudadanos registrados para participar en la asamblea, para que de forma expresa y pública externen la fórmula por quien se vota.Al finalizar la lista, se levantará el acta circunstanciada en la que se anotará el número de votos obtenidos por cada fórmula y la situación que prevaleció en la asamblea y se enviará al Ayuntamiento.