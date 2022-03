Inicia proceso de renovación de dirigencia de la Sección 56 del SNTE

El Comité Ejecutivo Seccional de la Sección 56 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), inició el proceso para la renovación de la dirigencia sindical y las 11 Secretarías Regionales de Organización.Mediante el voto universal, libre, directo, secreto, personal e intransferible, a través de Asambleas Delegacionales Electivas, se habrá de elegir a quien sustituirá a Mario Hernández Sánchez, para el periodo comprendido del 5 de abril del 2022 al 4 de abril del 2026.La elección de la Directiva Seccional Sindical se llevará a cabo mediante 109 Asambleas Delegacionales Electivas (ADE), las cuales se celebrarán el 1° de abril del 2022, en el horario comprendido de las 9:00 a las 13:00 horas.Los docentes aspirantes a dirigir la Sección 56 del SNTE deberán presentar la solicitud de registro de planilla de candidatos a la Directiva Seccional Sindical, acompañada de cualquier documento oficial mediante el cual se acredite ser mexicano, además de los documentos que acrediten fehacientemente que es miembro de la sección sindical o en su caso, el acuse de recibo de la solicitud de expedición de las constancias correspondientes.Así como escritos firmados bajo protesta de decir verdad en que manifiesten que, en cada caso, cumplen con los requisitos de no ser ministros de cultos religiosos, ni miembros de la judicatura, dirigentes o candidatos de partido político alguno, ni desempeñar cargos de elección popular.Para los candidatos a miembros del Comité Seccional Electoral también se deberá acompañar a la solicitud de registro de planilla de candidatos a la Directiva Seccional Sindical, la manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad, firmada por los candidatos de que: gozan de buena reputación, probada honestidad y que no sean dirigentes de partido o agrupación política identificada como tal. Así como, la constancia de antecedentes no penales expedida por la autoridad competente o, en su caso, el acuse de recibo de la solicitud de expedición de las constancias correspondientes.El padrón o relación de votantes actualizado será difundido entre los miembros de la Sección 56 del SNTE en el Estado de Veracruz, en la página web oficial de la Sección Sindical, https://snte.org.mx/seccion56/ a partir del día 27 de marzo del 2022.Los miembros de las Asambleas Delegacionales Electivas con derecho a voto ejercerán el sufragio durante el horario establecido, en el orden en que se presenten ante los funcionarios sindicales de la Asamblea Delegacional Electiva que le corresponda, debiendo mostrar su credencial del Sindicato, INE/IFE o talón de pago en donde aparezca el descuento de su cuota sindical y aparecer en el padrón o relación de votantes proporcionada por el Comité Ejecutivo Nacional.