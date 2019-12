Inicia producción de nuevas credenciales del INE con código QR

El Instituto Nacional Electoral (INE) ya inició la producción del nuevo modelo de credencial para votar con códigos QR de alta densidad con información básica del ciudadano -su rostro y huellas dactilares-, así como 24 medidas de protección que la hacen segura e infalsificable.



El banderazo de inicio lo dio, este jueves, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, quien destacó la cantidad de medidas de seguridad con las que contará la credencial.



“La tecnología y las medidas de seguridad empleadas en la producción de la nueva credencial para votar y la calidad de la base de datos del Padrón Electoral que, como sabemos es la base multibiométrica más grande y confiable de nuestro país y una de las más seguras del mundo, contribuirán a que el INE se siga consolidando como el medio de identificación más confiable de las y los ciudadanos mexicanos”, dijo.



Con el nuevo modelo de la credencial, mencionó, el INE no sólo garantiza el derecho a la identidad de las y los ciudadanos mayores de 18 años en México y el extranjero, sino que arranca con los preparativos del proceso electoral 2020-2021.



“El INE que se producirá aquí tiene un nuevo diseño, mayores elementos de seguridad visibles y no visibles, tiene la misma durabilidad que los modelos anteriores y, además, incorpora dos códigos QR de alta densidad concebidos para facilitar la verificación de su autenticidad, tanto por parte de las instituciones como de la misma ciudadanía”, detalló.



Ante el consejero Marco Antonio Baños; el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina; el director ejecutivo del Registro Federal de Electores, René Miranda; el director general para Latinoamérica de Informática de El Corte Inglés, Eduardo Linares Gil; el director general de la empresa Veridos México, José Rolando Colchado, consejeras y representantes de partidos políticos, garantizó que la Credencial para Votar con Fotografía seguirá siendo gratuita.



El costo por credencial asciende a cerca de 280 pesos por cada mica, cantidad que no se trasladará a las y los ciudadanos, sino que se absorberá por el INE como parte del Estado mexicano.