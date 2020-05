Inicia registro de aspirantes a Comisionados del IVAI

La Comisión Permanente de Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento Abierto del Congreso del Estado abrió este miércoles el registro de aspirantes para la elección de dos Comisionados del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) y se cerrará a las seis de la tarde del martes de la próxima semana.



De acuerdo a los plazos de la convocatoria, las entrevistas a los aspirantes que cumplan con los requisitos deberán concluir el 26 de este mes, por lo que la primera semana de junio, la Junta de Coordinación Política deberá someter a votación las dos ternas.



La referida Comisión Legislativa garantiza que el proceso se apegará a los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y transparencia.



Podrán participar quienes se registraron en el reciente proceso que designó a Naldy Patricia Rodríguez Lagunes como Comisionada del IVAI, siempre y cuando hayan cumplido con todos los requisitos.



Para ello, únicamente deberán entregar ante la Comisión Permanente un escrito mediante el cual ratifican su voluntad de participar, sin que deban acompañar la documentación requerida.



Los dos Comisionados electos habrán de sustituir a José Rubén Mendoza Hernández, y Arturo Mariscal Rodríguez, quienes por motivos personales renunciaron al cargo el pasado 27 de marzo, mientras que el 2 de mayo el Congreso del Estado aceptó las dimisiones.



José Mendoza Hernández, quien fungía como Comisionado Presidente del IVAI, fue electo el 24 de junio del 2015 para un periodo de 6 años, mismo que concluía el 24 de junio de 2021; y Arturo Mariscal Rodríguez, fue electo el 26 de julio de 2018 para un periodo de 7 años, que concluía el 26 de julio 2025.



Para poder participar en el proceso se requiere ser ciudadano veracruzano con residencia efectiva en el Estado, cuando menos 2 años anteriores al día de su designación, o mexicano por nacimiento, con vecindad mínima de 5 años en el Estado.



Contar con título profesional expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello, preferentemente, con estudios de Posgrado; tener, cuando menos, 35 años cumplidos al día de su designación; gozar de buena reputación, prestigio profesional, y contar, preferentemente, con experiencia en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales; no haber sido condenado por delito doloso; no haber sido ministro de culto religioso, ni dirigente de partido o asociación política, cuando menos 5 años antes de su designación; y no haber sido candidato a cargo de elección popular, cuando menos tres años antes de su designación.