Inicia temporada “Bailemos Pastores”, en la escuela “Concepción Quiroz Pérez”

Ya está todo listo para que empiece la temporada 2022 de la esperada pastorela “Bailemos Pastores” que año con año se presenta en Foro Cultural de la Escuela Industrial “Concepción Quiroz Pérez”, ubicada en la esquina de Juárez y Clavijero, en el Centro Histórico de Xalapa. Este sábado inician sus presentaciones.El hermoso edificio porfiriano, que es sede del plantel, se convierte en un foro de arte y cultura en esta temporada decembrina para ofrecer a la comunidad un espectáculo navideño para toda la familia “Bailemos Pastores”, producción artística con más de una década de presentaciones.“Para este año hemos preparado una espectacular pastorela, con una propuesta coreográfica que conserva el contenido y la estructura tradicional, historia que narra el nacimiento y la adoración del Niño Jesús. Mientras, de manera simultánea, suceden infinidad de peripecias a los pastores para llegar al nacimiento, pues no olvidemos que traviesos diablillos harán todo lo posible por que no lleguen a adorar al Niño Dios.“Lo que nos hace diferente, es que la historia la contamos con pastores que recrean estampas folklóricas de varias zonas del país, esos lugares donde las pastorelas se conservan como una expresión cultural de los pueblos como el nuestro. Historia que se enlaza con ritmos y bailes que fueron populares. Para darle frescura hemos agregado personajes y situaciones nuevas”, explicó el coreógrafo Ángel Ciro Silvestre, creador del montaje.“Conservamos el tema principal de las pastorelas, que reflejan la lucha constante que enfrentan el bien contra el mal, simbolizada de manera religiosa por la pelea entre San Miguel y el Diablo, historia que fue impulsada en nuestro país por la orden de los jesuitas, religiosos católicos que llegaron a México en 1572. Género que se popularizó en la zona centro del país como coloquios, que con el tiempo adquirió el nombre de pastorelas que en México tuvo un giro muy propio, personalizado con sarcasmos y comedia.“A pesar de que las pastorelas mexicanas de gran producción, se han relegado, por el encarecimiento de los materiales, que hace difícil producirlos por sus altos costos, hacemos el esfuerzo por presentar un espectáculo profesional que no sería posible sin el respaldo de la maestra Eneida de la Peña, directora del turno vespertino de la institución”.El maestro Ángel Ciro Silvestre García, director del Ballet Folklórico de Veracruz, formó un profesional staff con el maestro José Demetrio Fernández Morales, como director artístico; los músicos del Ensamble Folklórico de Veracruz y del Taller de Música. Además, de la colaboración en coaching actoral de Héctor Martínez Ramírez, cuentacuentos de la SEC; en la dirección musical está el maestro Lucio Sánchez. Ellos son los creadores del espectáculo, que han logrado una puesta en escena novedosa y con fuerte acento familiar. Su público, las familias xalapeñas que llegan con niños, niñas, acompañados de sus abuelitos y padres, para disfrutar de un sano esparcimiento.La pastorela “Bailemos Pastores”, ofrece la venta anticipada de boletos, directamente en la Escuela Industrial, en horarios vespertino, de 4 a 8 de la noche.Sus horarios para este sábado y domingo son dos funciones 18:00 y 20:00 horas, con cupo limitado. Mayores informes vía WhatsApp al 228 256 9836 o en el teléfono de la Escuela Industrial “Concepción Quirós Pérez”, turno vespertino, 228 817 3861.