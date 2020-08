Inicia UV aplicación de examen de admisión en sus 5 regiones

Desde muy temprana hora, jóvenes que presentarán su examen de admisión para la Universidad Veracruzana (UV), comenzaron a llegar alguna de las cuatro sedes designadas para la región Córdoba-Orizaba. En todas se mantiene el control para que no se hagan aglomeraciones y se aplican medidas de prevención de la transmisión del Coronavirus.



En las cuatro, los elementos policiacos han apoyado a la UV colocando señalización en el piso para que estos guarden la sana distancia y así evitar las concentraciones que pudieran convertirse en un foco de transmisión del COVID-19.



A pesar de la contingencia por el Coronavirus y de que la misma UV pidió que este año los familiares no acompañaran a los estudiantes, se observó que papás, amigos, novias y novios, hasta hermanitos pequeños llegaron y esperaron afuera de las sedes a los aspirantes.



Y es que dijeron que la ilusión de haber llegado hasta este momento con sus hijos, les orilló que a pesar de la pandemia acompañaran a sus vástagos.



Las recomendaciones a los estudiantes de parte de los papás, familiares y amigos no cesaron; a veces se veía menos nervioso al aspirante que a sus acompañantes; por cierto la mayoría quienes portaban su cubrebocas.



Es de resaltar que desde antes de las 7 de la mañana personal de la casa de estudios llegó a las sedes, con el propósito de tener todo listo para esta actividad y también para verificar que las medidas preventivas se pusieran en marcha para prevenir el contagio del COVID-19.



Al ingreso se les tomó la temperatura en la frente con termómetros digitales a cada uno de los aspirantes, así como se les otorgó gel. Desde antes de las 9:00 horas se comenzó a permitir el acceso de los jóvenes.



Es de recordar que en la zona un promedio de 6 mil 80 jóvenes decidieron por la opción tradicional de realización de examen y solo mil 40 de manera virtual.



La UV en esta zona ofrece 2 mil 343 espacios en 26 programas educativos pertenecientes a seis áreas académicas.