Inicia vacunación de adultos mayores en Perote

A partir de este martes y hasta el próximo viernes, en el municipio de Perote se aplicará la vacuna antiCOVID a los adultos de la tercera edad.



El Ayuntamiento no especifica el número de dosis que se aplicarán pero habilitará las canchas Revolución para la inoculación de los adultos de 60 años y más.



De acuerdo con la logística que envió la Secretaría del Bienestar, se especifica que no serán vacunados los adultos mayores que radiquen en los municipios circunvecinos.



Para comprobar la residencia en Perote, los beneficiarios deberán presentar la credencial para votar con fotografía, CURP y comprobante de domicilio; la aplicación de la vacuna será de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde.



También se pide acudir desayunados, en caso de tener tratamiento médico no se debe suspender, acudir acompañado por una persona y respetar las medidas sanitarias que se aplicarán en los módulos de vacunación.



Este martes serán vacunados las personas mayores que tienen su domicilio en las colonias Vicente Guerrero, Sabinal, Bosque, Ampliación del Bosque, Fernando Gutiérrez Barrios, Azteca y Villa de Guadalupe.



El miércoles, los adultos mayores de las colonias Teresa Morales, Justo Sierra, Ampliación Azteca, Veracruz, Landa, San Rafael, Viveros, Jardines, Calvario, Hidalgo, Ampliación Veracruz, Centro y Del Valle.



La vacunación continuará el jueves para las colonias 20 de Noviembre, Sierra de Agua, Magisterio, Pedregal, Luis Echeverría, Heroico Colegio Militar, Luis Donaldo Colosio, Mirador, San Carlos y Real del Valle.



El proceso de inoculación concluye el viernes con los adultos mayores de las colonias Molinos, Libertad, San José del Carmen, Zalayeta, Xaltepec y Tecolote.