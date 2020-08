Iniciamos ciclo de emoción, retos y cambios: Docente de preescolar

Iniciamos un ciclo escolar con mucha emoción, viviendo un nuevo estilo de vida, un nuevo estilo de educación que nos ha impuesto esta nueva normalidad debido a la pandemia por Covid-19, pero pedimos a los papás que confíen en que nosotros estamos haciendo todo para poder apoyarlos, “no vamos a dejarlos solos, ni a ellos ni a los pequeños”, expresó la licenciada en Educación Preescolar, Cintya Álvarez Lavín.La maestra egresada de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana y que atenderá a 21 niños, considerando dos de educación especial del tercer grado del Jardín de niños Maestro Mateo Oliva, ubicado en lagos de Puente Moreno en Medellín de Bravo, señaló que los docentes cuentan con toda la actitud, responsabilidad y profesionalismo para que este ciclo escolar avance hasta donde #AprendeEnCasa culmine.La maestra Cintya trabaja en una escuela muy completa, con una plantilla de 16 personas, 7 docentes ante grupo, el Director y maestros de apoyo. Desde el 21 de marzo suspendieron clases en un fin de semana largo, para entrar a la cuarentena y no tuvieron ni oportunidad de sacar sus cosas de los salones.Sin embargo, para este nuevo ciclo escolar se encuentran mucho más organizados, “vamos un día a la vez, planeamos, como docentes sí estamos emocionados, es un inicio de clico diferente, angustiados porque tenemos alumnos que no conocemos; en mi caso mis alumnos ya se fueron a primaria”.“Sí me provoca angustia porque no los conozco. Algunos vienen de casa, no cursaron segundo año y además tenemos niños con necesidades especiales. ¿Qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cómo los voy a conocer, cómo me van a conocer y a tener confianza? Me tengo que ganar primero la confianza de los papás, tengo que ganarme la confianza de los niños, tengo que trabajar con ellos de manera individual y en grupo, para que ellos también se conozcan”, expone.Álvarez Lavín expresó que es importante iniciar el ciclo escolar tratando de tranquilizar a los padres, “resolver dudas, tener muchísima comunicación y que sea una comunicación muy clara, muy precisa con los papás y más que nada de confianza de que no los vamos a dejar solos”.Expresó que este ciclo escolar representa un reto profesional ya que se han tenido que diseñar nuevas estrategias, “dentro de la escuela hemos optado por trabajar por grados para tener más ideas y más estrategias dentro de la misma comunidad, en mi caso somos cuatro grupos de tercer año, somos cuatro maestras con cuatro tipos de información de su grupo y también con cuatro cabezas que van a pensar”.Además también para los académicos representa un reto ya que “nosotras no estamos acostumbradas ni siquiera a pasar tanto tiempo en nuestra casa, nosotras salimos a los salones, tenemos un horario mucho más extenso del que tienen los alumnos dentro de las escuelas, nosotros preparamos, damos clase, se van y preparamos lo que viene para el día siguiente, también nos topamos con regresar a nuestras casa a evaluar niños, a preparar actividades, a planear, a atender familias, y pues obviamente esto ha sido en mi caso por más de trece años que tengo de docente”.Señaló que en esta nueva normalidad que se vive con la pandemia por Covid-19, les ha llevado a tener que “poner horarios a nuestras familias porque no los podemos atender, tenemos que atender el trabajo, tenemos que atender las llamadas y los whatsapp de las mamás preocupadas, intentar responderles de la mejor manera y con todo respeto, pedirles tolerancia y pedirles también que nos den la oportunidad también a nosotros de pensar, de saber qué vamos a hacer, todos son retos, todo, mantener hasta la tranquilidad y la paz que debe de existir para poder hasta grabarles un video, mandarles un audio a los niños”.Explica que aunque no han tenido problemas de comunicación con los padres de familia, saben que para la mayoría representa un costo extra mantener una comunicación más fluida o tener a los niños mayor tiempo en clases de forma virtual, ya que la mayoría de los niños del salón no cuenta con internet en casa o una conexión de wifi.Dijo que esto ha hecho que consideren y reconsideren las actividades que habían planteado y elaborar actividades que para ellos sean más sencillas para no asustarlos y perder comunicación.Álvarez Lavín comentó que con los niños de preescolar lo complejo ha sido romper sus esquemas, ya que están acostumbrados a ver la tele, el celular, youtube, algunos videos en facebook y algunas otras redes sociales, pero no para tomar clase, ellos meramente lo veían como diversión, entretenimiento y también pues estar un poquito tranquilos en la casa, sí lo han visto diferente.Expresó que como profesionales de la educación están acostumbrados a trabajar durante más tiempo y llevar trabajo a casa “los maestros no solo trabajamos en la escuela, tenemos mucho trabajo en la tarde aunque no lo crean, tenemos que preparar actividades, tenemos que planear muchas actividades, tenemos que ir siempre un paso adelante de los niños porque ellos van a 100 por hora”.Sin embargo con esta nueva modalidad de educación a distancia “sí nos hemos topado con mayor trabajo pero más que nada es porque la información que nos va llegando va de poco en poco, no podemos adelantarnos mucho porque tal vez haya cambios y nosotros nos tenemos que ajustar a lo que la Secretaría de Educación Pública dice”.Señaló que este inicio de clases televisadas de un inicio para concluir un ciclo escolar “lo que ya vivimos la verdad es que era algo que tal vez ni la misma Secretaría estaba preparada para hacer, sí tomaban, se apegaban a los mismos programas y planes de trabajo que ellos mismos crean para nosotros pero el contenido sí veíamos que era de hace muchos años, tomaron lo que pudieron y lo intentaron hacer funcionar, sí funcionó, yo creo que sí funcionó para quien tenía la oportunidad de verlo”.La maestra Cintya señaló que en esta nueva etapa “si nos emociona, nos emociona mucho conocer qué es #AprendeEnCasa 2, porque estamos viendo que ya tuvimos una primera etapa que medio funcionó y se está reestructurando, ya están haciendo contenidos novedosos, ya están metiendo materias, nosotros le llamamos campos de trabajo que son diferentes, ya nos están considerando inglés, eso las escuelas normales si no tienes al docente poco lo puedes llegar a trabajar, nos están considerando vida saludable, que es algo que ya trabajábamos pero se le está dando aún más peso y nos están metiendo más en educación básica en general formación cívica y ética”.Además dijo que se están grabando clases, están utilizando canales de televisión abierta que pueden llegar a casi el 100 por ciento de la población, “casi porque el INEGI manejó el 93 % de alumnos que tienen televisión y que pude verlo, pero bueno ya es casi la totalidad de la población educativa, sí nos están dando mucho más oportunidad de impartir conocimiento y que también nos están dando más oportunidad de que los niños tengan acceso a ella”.Comentó que se espera que la mayoría de los objetivos esperados para este ciclo escolar se cumplan, “porque los maestros ahorita estamos ya en una planeación de un nuevo ciclo que va a ser, esperamos presencial, pero bueno vamos a llevarles un acompañamiento muchísimo más cercano a nuestros alumnos, nos estamos basando en #AprendeEnCasa, que va ser la educación a distancia pero también estamos ya buscando mediante las plataformas y mediante redes sociales, mediante medios de comunicación el poder tener el contacto con los alumnos, dar clase y reforzar el conocimiento”.Señaló que esta pandemia acentuó el distanciamiento social y les ha robado experiencias al lado de sus alumnos, como las que se dan en las clausuras, despedidas y fin de cursos. “Hemos llorado como no tienes idea al escuchar a nuestros alumnos decir ‘Maestra es que yo te quiero ver’, ‘maestra te quiero abrazar’, ‘maestra ya te extraño’”.“Pero con todo, debemos de mantenernos ecuánimes, fuertes y darles a entender que falta poco”, expresa.“Este tiempo de introspección ha servido para valorar mucho nuestras aulas, lo poco o mucho que teníamos en ellas, pero valoramos esa libertad de abrazarnos, de trabajar y eso también nos genera muchísima incertidumbre de cómo va a ser esta nueva normalidad cuando el semáforo verde nos permita regresar”.“En nuestro nivel educativo tomar esta nueva normalidad para una nueva vida, va ser muy complicado, tenemos que apoyarnos de los padres, tenemos que apoyarnos mucho de que hablen con sus hijos, nosotros explicárselo a los niños pero bueno, no sabíamos lo que implicaba una pandemia, ni un distanciamiento social así”, concluye.Trabajo realizado con el apoyo de: Journalism Emergency Relief Fund https://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund