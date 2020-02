Ante los primeros brotes de dengue que se han presentado en tres comunidades del municipio de Omealca, se reunieron las autoridades municipales, Secretaría de Salud, agentes municipales, comisariados ejidales y comerciantes y acordaron sumar esfuerzos para atacar el mosco Aedes aegypti, transmisor del dengue.



Durante la reunión, el presidente municipal, Pedro Montalvo Gómez, sentenció que está dispuesto aportar el presupuesto municipal para atacar este mal.



“Para qué hacer carreteras bonitas u obras de infraestructura social, si no hay salud en el municipio”, declaró.



Hizo un llamado a todos los que tienen un cargo en sus comunidades, que realmente reúnan a sus pueblos y se organicen para participar en esta gran cruzada contra el dengue y evitar que se prolifere porque puede ser de graves consecuencias.



Por su parte, la jefa de la Jurisdicción Sanitaria número VI en Córdoba, Nadia Rodríguez Fernández, le tomó la palabra al Alcalde de recibir todo el apoyo para llevar una campaña de concientización y de abate para evitar que este insecto–mosco- prolifere en los próximos meses, que es cuando el clima le permite reproducirse y causar daños a la ciudadanía.



En esta exposición, dieron a conocer los tipos de dengue, sus efectos y daños colaterales principalmente en mujeres embarazadas, que, de no atenderse oportunamente, pueden causar la muerte.



El Presidente municipal dejó en claro que la proliferación del dengue no es responsabilidad del Gobierno Federal, Estatal o Municipal, es un asunto de todos, donde se debe trabajar juntos para enfrentar este mal en este municipio.



Sobre los posibles casos, informaron que ya están siendo atendidos en el laboratorio para corroborar si son casos sospechosos o positivos.