Inician combate al dengue, zika y chikungunya en Rafael Delgado

Con el fin de emprender el combate del vector del dengue, zika y chikungunya, en el municipio de Rafal Delgado se iniciarán acciones de descacharrización y aplicación de abate.Para llevar a cabo estas actividades se instaló el Subcomité Interinstitucional de Prevención y Control de Enfermedades Transmitidas por Vector.Al respecto, el director de Salud Pública del ayuntamiento, Jorge Hernández Hernández, indicó que la intención de conformar ese Subcomité no es sólo la de prevenir el vector de esa arbovirosis, sino generar conciencia entre la población de que la enfermedad sólo se acabará si no hay moscos ni criaderos.Indicó que aún falta para la temporada de lluvias, por lo que están en tiempo de realizar no sólo las acciones de combate al vector, sino de fomentar una cultura de prevención entre la gente.Señaló que como ayuntamiento están preocupados en ese ámbito, pues en años anteriores se dieron muchos casos de la enfermedad.Por su parte, el alcalde Isauro Ambrosio Tocohua apuntó que en materia de salud se hará todo lo que está en sus manos para evitar contagios, por lo que piden a los ciudadanos colaborar con su granito de arena y revisar sus casas para levantar todos los cacharros que pudieran acumular agua.