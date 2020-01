Inician investigación a consejeros del INE por posible daño patrimonial

El titular del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral (INE), Jesús George Zamora, anunció el inicio de investigaciones para determinar si los consejeros no incurrieron en probables violaciones constitucionales e incluso en daño patrimonial, con su determinación de ganar más salario que el Presidente.



La investigación administrativa se abrió de oficio e incluirá una revisión sobre el universo de los beneficiados por ese criterio de no someterse a ese tope salarial y para determinar “la posible existencia de un daño patrimonial al Instituto”, pues habría secretarios particulares y jefes de oficina que en este momento percibirían más que el Presidente.



En sesión de la Junta General Ejecutiva (JGE) del INE, expuso que un aspecto a analizar será si el INE no debió esperar a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolviera la controversia constitucional presentada el año pasado por el organismo para que dirimiera el asunto de la autonomía presupuestal.



George Zamora planteó que en su investigación se solicitará información a distintas áreas del INE por lo que pidió que no se sorprendan por ello.



Incluso pidió a la JGE la suspensión del acuerdo por el que decidió no respetar el límite del salario presidencial hasta que la Corte resuelva.