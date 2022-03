Iniciará Cuaresma con Miércoles de Ceniza y medidas sanitarias, en Veracruz Puerto

La Catedral de Veracruz ya está lista para el “Miércoles de Ceniza”, debido a las restricciones sanitarias no se impondrá la cruz en la frente, el párroco las esparcirá sobre la cabeza, sin que haya contacto con el feligrés.A partir de las 8 de la mañana y hasta la 8 de la tarde, se estará aplicando las cenizas y las misas en la Catedral “Nuestra Señora de la Asunción” por el inicio de la Cuaresma, serán a las 8 de la mañana, 12 del día y 7 de la tarde, informó el párroco, Julio Flores Carranza.Tampoco habrá interacción verbal.“No se pondrá la ceniza en la frente, será en la parte de la cabeza para evitar el contacto con la persona, en la parte de arriba de la cabeza y no tener ningún contacto”, explicó.El aforo será restringido y se exigirá que se porte el cubrebocas y usen gel antibacterial, evitar aglomeraciones y hacen un llamado a la responsabilidad para los católicos que acudirán este 2 de marzo.“Estamos teniendo un aforo del 50 por ciento del recinto y siempre guardando la sana distancia que se nos pide”.Se dispondrá de un apoyo logístico para el ingreso de los feligreses, así como a la salida, para que no se presente sobrecupo al interior.