Iniciará MORENA campaña de difusión de la iniciativa de Reforma Electoral

Al señalar que desde Veracruz apoyan la iniciativa de Reforma Electoral y todas las que presente el titular del Ejecutivo federal, el delegado estatal en funciones de presidente del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), Esteban Ramírez Zepeta, expresó que harán “todo lo posible” porque la ciudadanía conozca los cambios que se están presentando en este ámbito y sus bondades.Esperan realizar esta tarea con apoyo de sus actores políticos y los de los partidos aliados.“Confiamos en que nuestros actores políticos y aliados, los que llegaron con MORENA y la coalición ‘Juntos Haremos Historia’, vayan, platiquen, informen a la ciudadanía en qué consiste esta Reforma Electoral. Una de las cosas es que la ciudadanía ha estado en contra es que a los partidos se les dé mucho dinero, que existan tantos diputados, tantos senadores”, dijo.Entrevistado en su oficina, el líder morenista expuso que una de éstas es quitar los 200 diputados y 32 Senadores plurinominales al Congreso de la Unión y los que se eligen por esta vía en las legislaturas Locales, además de que las cámaras baja y alta sólo se integren por 300 y 96 legisladores, respectivamente, electos de mayoría relativa.Y es que afirmó que los partidos políticos en México han sido de los más caros y se pretende que con esta reforma comicial el ahorro sea superior a los 20 mil millones de pesos al año.“En la disminución de estos 200 diputados y 32 Senadores, son casi 750 millones de pesos. Son ahorros muy importantes nada más en esa reducción, dinero que podría ser invertido en otra área como salud o educación que tanta falta nos ha hecho ahorita con la pandemia de COVID-19”, resaltó Ramírez Zepeta.Ante el planteamiento de eliminar al Instituto Nacional Electoral (INE), los órganos locales, los tribunales electorales locales y crear en su lugar el Instituto Nacional Electoral y de Consultas (INEC), Ramírez Zepeta comentó que se trata de la “federalización” de los procesos electorales mediante una reingeniería que cambie los procesos administrativos y jurisdiccionales.“Y que se lleven con mayor seguridad, con mayor ahorro, con mayor compromiso los procesos que se vayan realizando. Ya no se llamaría INE sino INEC, porque ahora hemos entrado en una etapa donde el actual órgano no garantiza este ejercicio”, afirmó.Sostuvo que la desaparición de los OPLE y tribunales también se traducirá en un ahorro de recursos al tiempo que pasar de once a siete el número de consejeros nacionales del INEC, implicaría menos gasto en salarios, quienes ahora serían electos directamente por la ciudadanía y no designados como “pago de cuota”.“Todo esto busca que se pueda llevar un control mayor de los procesos y de la participación ciudadana porque también cambiaría el tema de las elecciones y esto sería de acuerdo con el número de votación que obtenga cada partido político (sistema de representación pura)”, ahondó Esteban Ramírez.Al cuestionarle si con esta propuesta de reforma se están preparando y tratando de ganar terreno para los comicios de 2024, indicó que pareciera que quienes lo están haciendo son sus “adversarios políticos” y el propio INE, a quien acusó de estar afectando la redistritación electoral en Veracruz, incluyendo municipios en distritos a los que hasta ahora no pertenecen.“Cómo es posible que Tantoyuca sea de Tuxpan, Huayacocotla se incluya en Álamo. No corresponde con las propias características. En el caso del sur, cinco o seis municipios de la Sierra de Soteapan los están mandando a San Andrés (Tuxtla). Ellos mismos no están de acuerdo que eso suceda y quitar un distrito en Xalapa y no permitir que los partidos lo pongan”, afirmó el líder morenista.Adicionalmente, refutó los cuestionamientos de que se trata de una lucha en contra de los órganos electorales actuales exponiendo que si éstos hicieran bien su trabajo no habría cuestionamientos hacia su actuar.“Aquí es el propio trabajo o lo que deberían hacer los consejeros electorales. No es en contra de los órganos electorales, sino lo que están haciendo sus integrantes que para nosotros es que estén en contra de la propia ciudadanía”, finalizó al reiterar que la reforma electoral propuesta por el Presidente de la República es positiva y beneficiará a la ciudadanía, ya que los recursos ahorrados se aplicarán en apoyo de la población.