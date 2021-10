El secretario de Infraestructura y Obras Pública de Veracruz, Elio Hernández Gutiérrez, estimó que la próxima semana podrían empezar a construir el puente en la congregación El Castillo, el cual se vio afectado tras el paso del huracán Grace por la Capital del Estado.Indicó que el proyecto ya se encuentra licitado y próximamente se dará a conocer la empresa constructora que se encargará de rehabilitar este paso que conecta a Actopan, Alto Lucero y otros municipios cercanos a Xalapa.“Lo acabamos de licitar, ya hubo una empresa ganadora, o apenas se va a entrar, de hecho estamos limpiando y eso pero esa obra se empieza este año (…) yo digo que la próxima semana (iniciaría la obra), hoy viernes doy el fallo y entonces la próxima semana deben estar ahí trabajando”, manifestó.Sobre cuándo pudiera quedar listo el paso vehicular, Hernández Gutiérrez añadió que ello podría ocurrir con mayor seguridad en enero.“Creo que empezando (el próximo año estará lista), porque es un puente, vamos a estar terminándolo si bien nos va en diciembre pero en enero ya estará terminado”, puntualizó.El funcionario estatal acotó que una vez se informe la constructora que obtuvo el proyecto, vendrá la firma del contrato y la entrega del anticipo, reiterando que es una obra que se contempla para este 2021."Con maquinaria de SIOP arreglamos ahí para que no se llevara el agua más terreno pero la empresa que gane deberá estar empezando la próxima semana o más tardar en 15 días”, reafirmó Elio Hernández Gutiérrez.Por otro lado, dijo desconocer la afectación carretera tras un deslave en el municipio de Minatitlán, luego de las lluvias del fin de semana pasada en esa zona.“Eso déjame verlo porque no lo tenía planteado porque la verdad no me ha llegado el reporte, luego si son deslaves a veces entra el municipio si tiene maquinaria y eso, si no puede o no es necesario ya nos hablan a nosotros pero si es algo pequeño entra el municipio”, enfatizó.