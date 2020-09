Iniciativa busca evitar despidos si Gobierno declara suspensión de labores por causa de fuerza mayor

La iniciativa de reforma a diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, propuesta del Congreso del Estado, se envió al Congreso de la Unión para su discusión y en su caso, aprobación.



Si los diputados federales la aprueban, se garantizará que no se pierdan empleos cuando la autoridad sanitaria competente declare una situación extraordinaria por contingencia sanitaria, estado de emergencia o casos de fuerza mayor.



Cuando ello ocurra, los patrones no podrán hacer despidos si la autoridad determina la suspensión de labores de forma indefinida.



El Pleno del Congreso del Estado respaldó la iniciativa de la Comisión Permanente del Trabajo y Previsión Social que tiene por objeto hacer las modificaciones necesarias a la Ley Federal del Trabajo para que contemple correctamente los términos que pueda utilizar el Ejecutivo federal para la suspensión de actividades esenciales y no esenciales y sean motivo para suspender las relaciones laborales de forma indefinida.



La iniciativa señala, con base al informe sobre la situación de permanencia laboral de trabajadores de las pequeñas, medianas y grandes empresas presentado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México, que del 13 de marzo al 6 de abril se perdieron 346 mil 878 empleos.



Las entidades federativas donde hubo mayor pérdida de empleos han sido Quintana Roo con 63 mil 847, Ciudad de México con 55 mil 591, Nuevo León con 23 mil 465, Jalisco con 21 mil 535, Estado de México con 16 mil 36 y Tamaulipas con 12 mil 652.



Las razones expuestas por las que se han generado los despidos han sido por la falta de presencia del personal para la manufactura de la producción y la prestación de servicios, lo anterior, ha generado un declive económico del capital empresarial; las empresas que han generado tales despidos son aquellas que se dedican al comercio, a la construcción, transportes y comunicaciones.



Para evitar lo anterior, se propone que en los casos en que las autoridades competentes emitan una declaratoria de contingencia sanitaria, estado de emergencia o casos de fuerza mayor que implique la suspensión de las labores, el patrón no requerirá aprobación o autorización expresa del Tribunal para seguir pagando los salarios, e incluso estará obligado a pagar a sus trabajadores una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general vigente, por cada día que dure la suspensión, sin que pueda exceder de un mes.



Y estará obligado a proporcionar a sus trabajadores los elementos que señale dicha autoridad, para prevenir enfermedades en caso de declaratoria de contingencia sanitaria, estado de emergencia o casos de fuerza mayor.