Iniciativa de Reforma al Código Civil contempla cambios en 52 artículos

La iniciativa de reforma al Código Civil de Veracruz, vigente desde el 1 de septiembre de 1932, se ha polarizado por la intención de denominar matrimonio a la unión de personas del mismo sexo, sin embargo, la propuesta presentada por diputados locales de MORENA contempla la modificación a 52 artículos.



Entre las propuestas de reforma al referido Código, que se han dejado de lado por el tema del matrimonio igualitario, destaca el llamado “divorcio exprés”, es decir, la disolución del matrimonio cuando lo solicite alguno de los cónyuges, o los dos, con el simple argumento de ya no querer seguir viviendo juntos.



También se propone establecer la obligación de otorgar una pensión compensatoria y alimenticia al cónyuge que económicamente se vea desfavorecido con relación a su pareja, mismas que serán fijadas por la autoridad judicial.



Otra propuesta es fijar derechos y obligaciones en el concubinato cuando medie una relación mayor de dos años; el impedimento para celebrar el matrimonio por violencia de género o familiar ejercida durante el tiempo de noviazgo contra la pareja, o por adulterio habido entre las personas que pretendan contraer matrimonio, cuando ese adulterio haya sido judicialmente comprobado; y la libertad de la pareja de decidir si el primer apellido de sus hijos es el paterno o materno, principalmente.



Sin embargo, el tema del matrimonio igualitario se ha polarizado entre los grupos católicos y las agrupaciones activistas.



Los grupos católicos defensores de la familia y la vida exigen que el artículo 75 del Código Civil de Veracruz no se modifique, ya que señala que “el matrimonio es la unión de un solo hombre y de una sola mujer que conviven para realizar los fines esenciales de la familia como institución social y civil”.



Pero las agrupaciones activistas apoyan la propuesta de reformarlo para que quede establecido que “el matrimonio es la unión de dos personas que deciden compartir la vida para apoyarse mutuamente y formar una familia como forma de relación social y personal”.



PENSIONES COMPENSATORIAS



No obstante, hay otras propuestas de reforma respecto al otorgamiento de pensiones compensatorias y alimenticias que quedan establecidas en la adhesión del artículo 162 BIS en donde se señalan las causas por las cuales se podrán otorgar, como:



- Las pérdidas económicas derivadas de no haber podido, durante el matrimonio, dedicarse uno de los cónyuges a una actividad remunerada, o no haber podido desarrollarse en el mercado del trabajo convencional con igual tiempo, intensidad y diligencia que el otro cónyuge.



- Y los perjuicios derivados del costo de oportunidad, que se traducen en el impedimento de formación o capacitación profesional o técnica, o impedimento de la inserción en el mercado laboral y la correlativa pérdida de los derechos a la seguridad social, entre otros supuestos.



CAUSALES PARA OTORGAR PENSIÓN ALIMENTICIA



Mientras que en la propuesta del artículo 162 Ter se fijan las causas por las cuales se puede otorgar la pensión alimenticia:



Por falta de ingresos derivados de una fuente laboral que le permitan a uno de los cónyuges subsistir, o insuficiencia de sus ingresos para satisfacer sus necesidades más apremiantes.



EL “DIVORCIO EXPRÉS”



Otra propuesta de reforma es al artículo 140 en la que se establece que el divorcio disuelve el vínculo del matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro. Podrá solicitarse por uno o ambos cónyuges cuando cualquiera de ellos lo reclame ante la autoridad judicial manifestando su voluntad de no querer continuar con el matrimonio, sin que se requiera, señalar la causa por la cual se solicita.



REGIRÁN AL CONCUBINATO OBLIGACIONES Y DERECHOS INHERENTES A LA FAMILIA



Asimismo, se propone una adhesión al artículo 139 para colocar el 139 Bis que señala que el concubinato es la unión de facto entre dos personas que, sin que exista un contrato legal, deciden compartir la vida para apoyarse mutuamente y en su caso formar una familia.



En el artículo Ter se propone que los concubinarios tienen derechos y obligaciones recíprocos, siempre que, sin impedimentos legales para contraer matrimonio, hayan vivido en común en forma constante y permanente por un periodo mínimo de dos años, que precedan inmediatamente a la generación de derechos y obligaciones a los que alude este capítulo. No es necesario el transcurso del periodo mencionado cuando, reunidos los demás requisitos, tengan hijas e hijos en común. Si con una misma persona se establecen varias uniones del tipo antes descrito, en ninguna se reputará concubinato. Quien haya actuado de buena fe podrá demandar del otro, una indemnización por daños y perjuicios.



Y en la propuesta del artículo 139 Quater se señala que regirán al concubinato todos los derechos y obligaciones inherentes a la familia, en lo que le fueren aplicables.