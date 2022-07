Iniciativa de Reforma Constitucional es por los derechos ciudadanos: Ramírez Zepeta

La reforma a la Constitución de Veracruz presentada por el partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) implica una apertura a favor de los derechos de los ciudadanos o ciudadanas, consideró el delegado en funciones de dirigente estatal de MORENA, Esteban Ramírez Zepeta."Pienso que (en Veracruz) es momento que demos esa apertura, porque al no hacerlo estaríamos violentando un derecho a un ciudadano o ciudadana de lo que mandata la Constitución, que es votar y ser votado".Dijo que la reciente reforma propuesta a la Constitución es parte de las leyes en beneficio del pueblo de Veracruz y destacó los casos del Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Puebla y Chiapas, en donde permiten a los ciudadanos no nacidos en el estado, pero con un vínculo, cuenten con derecho a ser votados.Recalcó que no se puede permitir violentar un derecho a un ciudadano o ciudadana, y en el caso de la titular de la Secretaría de Energía (SENER), Rocío Nahle, ésta cuenta con un amparo desde 2015 para participar en una votación nacional y cuenta con un cargo de elección popular en el Senado.Evitó "destapar" a posibles aspirantes a la Gubernatura, porque mencionar uno implica no considerar a otros.