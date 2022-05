Iniciativa de Reforma Electoral de AMLO agravia a la sociedad y a los partidos: MC

Para el coordinador de la Comisión Operativa Estatal del partido Movimiento Ciudadano (MC), Sergio Gil Rullán, la iniciativa de Reforma Electoral que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador ante el Congreso de la Unión ya está “muerta” porque agravia a la sociedad y también a los partidos que requiere para lograr que sea aprobada y adelantó que tampoco avalarán la reforma sobre la Guardia Nacional.El líder del partido naranja en Veracruz dejó en claro que la oposición no permitirá que dicha Reforma Electoral se avale.“Es una reforma que el Presidente manda muerta, ni siquiera agonizante, porque la presenta agraviando y lastimando a los que necesitaría para votarla a favor. Él sabe que no va a pasar, él está jugando con el discurso de lo que viene en 2024, está queriendo tildar a todos de traidores”, afirmó.Esta propuesta del mandatario federal regresaría la democracia de México a 1980, cuando el árbitro electoral era la Secretaría de Gobernación (SEGOB); además de eliminar la representación política de los distritos electorales en San Lázaro y las Legislaturas locales, expuso.“Haría que los presidentes municipales que se sienten virreyes, hoy se consuman reduciendo el número de las regidurías porque habría menos debate, menos representación política. Le decimos que no de entrada, no vamos a permitir caer en su juego y en esa perversidad”, reiteró Gil Rullán al detallar que municipios como Xalapa y Veracruz se quedarían con 5 y 7 regidores respectivamente, cuando actualmente tienen 13, lo que demuestra de nueva cuenta que pretenden centralizar el poder.Al respecto, definió que el discurso va en el sentido de reducir pero la trampa está en que se perdería la representatividad y pluralidad “y es lo que el Presidente quiere, que todos piensen igual que él, que nadie le diga que hacer y que nadie le corrija sus datos”.Por tanto, dejó en claro que no permitirán que se quite la representación y el derecho real de los ciudadanos a tener autoridades que conozcan.“Las cúpulas por las cúpulas, perderíamos no sólo los distritos que existen, no tendríamos distritos ni en Pánuco, Coatzacoalcos, Los Tuxtlas, ni en el Totonacapan, el Sotavento y la Capital”.Y es que, a decir del coordinador, de concretarse el cambio constitucional se eliminarían los distritos electorales y todos los diputados se elegirían por listas y no por votación directa.“Sería una lista con nombres de quién sabe dónde, que quién sabe cómo votarían por ellos y sería la votación directa a un partido. Y no sólo es el hecho de no conocer quién te va a representar, sino el hecho de que de los 50 diputados pasaríamos a 29, quitándole representación a los municipios en el Congreso y de los más de 600 regidores, pasaríamos a poco más de 200 regidores”, puntualizo.Sobre la desaparición de los órganos electorales, propuesta en la iniciativa de reforma, defendió al otrora Instituto Federal Electoral (IFE), hoy Instituto Nacional Electoral (INE), diciendo que con su creación se logró conocer el resultado de los comicios el mismo día, por lo que apostarán por mantenerlo, ya que ha defendido la democracia mexicana.Asimismo, calificó como “perverso” que se quieran desaparecer los tribunales electorales locales y los regionales del Tribunal Electoral Federal (TEPJF), así como restarle poder a la Sala Superior.“Por eso no quieren al TEPJF porque no piensa como ellos, porque no trabaja para ellos, trabaja para los ciudadanos y no para el régimen en el poder, por eso los vamos a defender, para que sigan existiendo y dando cuentas claras a la ciudadanía”, ahondó.Sergio Gil Rullán dejó en claro que esta reforma electoral no va a pasar porque “no crean canales, ni puentes” y adelantó que lo mismo sucederá con la reforma que se pretende presentar sobre la Guardia Nacional, “esa tampoco va a pasar, se los adelanto”.Y es que definió que la Cámara de Diputados ya demostró que cuando no hay consenso, cuando no hay diálogo, cuando no se construyen proyectos que le permitan a la Nación avanzar más de prisa y sólo deteriorarla, herirla y lastimarla, no avalan lo que no conviene al país.Reafirmó que, con esta modificación a la Carta Magna nacional, desde la Presidencia quieren desviar la atención de los problemas que no han podido solucionar, echándole la culpa a otros.“Para ellos es muy fácil encontrar culpables y no soluciones. Lo que le pedimos es que trabajen a favor de México, que vean en la posteridad y no nada más en la inmediatez”, resaltó el dirigente estatal de MC en Veracruz.