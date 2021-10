Iniciativa de reforma es para fortalecer a CFE y que haya precios justos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que ayer envió al Congreso su iniciativa de reforma constitucional para fortalecer el sector eléctrico y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que incluye que la explotación del litio sólo la podrá hacer el Estado mexicano.En conferencia de prensa matutina, desde las instalaciones de la 24 zona militar y acompañado por el gobernador Cuauhtémoc Blanco, el titular del Ejecutivo federal señaló que esta iniciativa busca que se garantice la energía eléctrica a precios justos, que no haya aumentos por encima de la inflación y fortalecer a la CFE.Informó que se busca que la CFE tenga bajo su control el 56 por ciento del mercado y el 54 por ciento restante lo conservarán las empresas particulares para que “haya una auténtica, una verdadera competencia que no había, porque apostaban a marginar, a destruir a la CFE”.“Se va a dar a conocer la iniciativa que se envió desde ayer al Congreso, para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad con el propósito de que se garantice la energía eléctrica a precios justos para todos los mexicanos, que no haya aumentos por encima de la inflación, como es nuestro compromiso. Que no suceda lo de antes, que aumentaba y aumentaba constantemente el precio de la luz, de las gasolinas, del diésel, del gas”.“Tenemos que tener control de los precios de los energéticos para que no se afecte la economía popular y esto significa el fortalecimiento de empresas públicas, como la CFE”, dijo.El Mandatario federal acusó que la política de sexenios anteriores era la de fortalecer a la empresas privadas que tenían como fin el lucro, sobre todo las empresas extranjeras que se estaban apoderando del mercado y a las cuales se les tenía que comprar la energía eléctrica a precios “elevadísimos”.“Recibían subsidios, mientras las plantas de la CFE estaban subutilizadas, de manera deliberada querían que se arruinara y que se convirtieran en chatarra”, dijo.El Presidente López Obrador detalló que esta iniciativa incluye la explotación del litio que haya en el subsuelo nacional y en donde esto sólo lo podrán hacer los mexicanos.“Para la explotación del litio sólo podrá hacerlo la nación, es decir el litio que hay en el subsuelo, todo el mineral que hay del litio en el subsuelo de la patria, del territorio es de los mexicanos, de la nación”, indicó.