Iniciativa para cobrar predial “no es coercitiva” con municipios, aclara Finanzas

La iniciativa del gobernador Cuitláhuac García Jiménez para realizar convenios con Ayuntamientos que permitan el cobro del predial no es “coercitiva” y ya se aplica en otras entidades del país.Esto lo afirmó en su comparecencia el secretario de Finanzas, José Luis Lima Franco, cuestionado sobre la propuesta del Ejecutivo que establece que recursos federales para los ayuntamientos se repartirán si han celebrado convenios con el Gobierno estatal para cobrar dicho gravamen.García Jiménez, propuso una iniciativa que reforma el artículo 12 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz.“La Ley de Coordinación Fiscal establece que un excedente, el 30 por ciento adicional del Fondo de Fomento municipal, puede darse a los Estados y Municipios que tengan convenios de predial, es decir, convenios de colaboración para el cobro del Predial.“Con base en esta Ley de Coordinación Fiscal, y para poder acceder a esta adicional, es que hemos invitado a los municipios a adherirse a este convenio. Lo que hace no es quitarles la facultad a los municipios de cobrar el impuesto predial; van a poder seguir cobrando el impuesto predial, lo que hace el convenio es darles las herramientas y las plataformas que tiene el Gobierno del Estado par que puedan pagar a través de la página de Finanzas”.Añadió que con el convenio se pueden generar las líneas de captura y en locales como OXXO se puede aportar el impuesto predial.“Cuando llegue al Estado, lo regrese en no máximo 72 horas y que el Estado no cobre, ni comisiones por este cobro, simplemente recibirlo. Aquí el objetivo son dos: acceder a esta adicional solamente los municipios que tengan estos convenios; no es un tema exclusivo para Veracruz, es para todo el país, para poder acceder a estos recursos de la Ley de Coordinación Fiscal del Fondo de Fomento Municipal debe de haber un convenio entre el Estado y el municipio.“Uno es para acceder a este excedente y dos, brindarle estas plataformas que tiene el Gobierno del Estado para que puedan sus ciudadanos tener más lugares para poder pagar el impuesto predial y que el Estado se lo regrese no máximo en 72 horas. No es coercitivo, no es obligarlo, es para los municipios que quieran adherirse a este convenio; la parte que se envió al Congreso simplemente es para regular cuánto se le iba a dar a cada municipio”.Recordó que algo similar pasó con los verificentros, que anteriormente compraban el holograma por 80 pesos a la SEDEMA y ellos ofrecían el servicio a los contribuyentes revendiéndolo en poco más de 300 pesos, quedándose con ese diferencial.“Ahora primero tienen que pagar los contribuyentes los 300 pesos y después pagarles el diferencial”.Finalmente dijo que no hay municipios favoritos y la iniciativa no va enfocad en que algunos municipios les caigan “mejor”.