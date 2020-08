Iniciativa para reformar IVM de Diputada de MORENA le quitaría autonomía, alertan

Aunque el Instituto Veracruzano de las Mujeres requiere una reforma integral debido a que lleva dos años sin directora y sólo una encargada sin atribuciones legales, no bajo los planteamientos de la iniciativa de la diputada local de MORENA, María Esther López Callejas, afirmó la integrante del Frente Amplio de Mujeres en Veracruz y Boca del Río, Belém Palmeros Exsome.



Consideró que la propuesta de la legisladora, quita autonomía al IVM, al desaparecer los dos consejos que convocan a la sociedad civil para participar en la selección de una terna de cual se elige a la titular.



"Sería una persona afín al Gobernador. No trabajaría de la mano con la sociedad civil organizada sino que sería una propuesta directamente del Gobernador y manejaría la política pública con perspectiva de género conveniente a lo que decide el Gobierno del Estado", dijo.



La iniciativa de la legisladora López Callejas plantea reducir el número de consejeras del IVM, actualmente son alrededor de 20 y propone que sean entre 5 y 8 las que ahora participen en determinar una terna, pero sin consultar a la sociedad civil.



A decir de Palmeros Exome, bajo estos términos el IVM quedaría bajo la tutela del Gobierno del Estado y sería afín a sus políticas públicas.



"Si es una buena iniciativa porque si hace falta reformar el Instituto Veracruzano de las Mujeres, pero por otro lado no es conveniente porque estarías quitándole esa autonomía que tiene basado en los consejos".



Uno de los argumentos de la iniciativa es reducir los recursos económicos que se destinan para el IVM y hacerlos eficientes.