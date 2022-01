Inicio de año sin denuncias en el Instituto de la Mujer de Coatzacoalcos

Durante los primeros 3 días del 2022 ninguna fémina ha pedido ayuda ante el Instituto Municipal de la Mujer, confirmó quien será la titular de esta oficina, Fabiani Cueto Salinas.La exregidora que está próxima a ser nombrada de manera oficial como titular del IMM, dijo que desde este lunes se abrieron las puertas para dar atención a quien lo necesite.Aclaró que la oficina ya le fue entregada, sin embargo, su nombramiento oficial aún no se realiza."Ha sido un inicio de año muy tranquilo, no ha habido denuncia o solicitud de ayuda hasta el momento, ya desde este lunes se abrió la oficina para todo aquel que necesite apoyo, hombre o mujeres. Yo no he tomado posesión como tal, es un proceso que pasa por cabildo, pero ya me entregaron la oficina y mientras se está poniendo todo en orden", dijo.Fabiani Cueto fue regidora en la administración de Víctor Carranza y ahora presidirá el Instituto Municipal de la Mujer.Previo a finalmente tomar su papel destacó que la labor en esta oficina se hará de la mano con otras instituciones en favor de la mujer.