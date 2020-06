Inicio de lluvias no aminoró sequía; rentan pipas para surtir agua en Jilotepec

El alcalde de Jilotepec, Sergio Fernández Lara, informó que pese a que se han registrado fuertes lluvias en la región, no han sido suficientes para que los manantiales tengan buen nivel y surtan a localidades de ese lugar, por lo que la sequía ya se prolongó tres meses afectando a por lo menos seis comunidades.



Señaló que aunque la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) surte a la cabecera municipal, esto no es suficiente, y el Ayuntamiento ha tenido que apoyar con la renta de pipas.



“La sequía nos ha pegado duro y se nos ha extendido tres meses, es un trabajo titánico con la renta de pipas del ayuntamiento, CAEV administra la cabecera pero no se dan abasto, tenemos que estar apoyando en cabecera y comunidades de la parte baja”, dijo.



Entrevistado, abundó que diariamente se están repartiendo 160 mil litros de agua en colonias y en partes bajas de las comunidades de La Concepción, Vista Hermosa Primera y Segunda manzana, así como en San Martín y en la cabecera.



“Nos ha pegado más la sequía, una comunidad que no pedía agua en la parte alta es Piedra de Agua, pues ya con la sequía es una localidad que solicita apoyo, es preocupante, ya existe un proyecto de agua con la CAEV”, detalló.



Del mismo modo, indicó que se crearon brigadas comunitarias de Protección Civil para monitorear constantemente los ríos de respuesta rápida, además de que se han efectuado desazolves en las zonas que se ven mayormente afectadas, debido a que Jilotepec es un foco rojo por registrar inundaciones, pero en este caso insistió en que las lluvias no han sido graves.



“Con las lluvias de días anteriores no ha habido, lo que sí hemos hecho es un trabajo previo de desazolve en alcantarillas y cunetas, necesitamos maquinaria pero por la pandemia es difícil, pero hasta ahorita no hemos tenido eventualidades”, concluyó.