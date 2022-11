Inicio de transporte “Gallo” será “cuando yo quiera”, dice Alcalde de Orizaba

El alcalde Juan Manuel Diez Francos indicó que el inicio de operaciones de los autobuses “Gallo” en el municipio está en pausa, por lo que no será este 1° de diciembre cuando comiencen a funcionar.Señaló que no hay prisa por echar a andar este servicio, ya que no hay una obligación por parte del Ayuntamiento, por lo que no se tiene una fecha para su inicio de operaciones y será “cuando yo quiera”.“Está en pausa (su funcionamiento); no podemos hacer todo a la vez”, comentó el edil, a la vez que agregó que el servicio “Búhos” está funcionando normalmente en las noches, aunque se le están haciendo unos ajustes.En días pasados, Diez Francos había anunciado que los autobuses “Gallo” comenzarían a funcionar en la ciudad el 1° de diciembre.Esas unidades fueron adquiridas con recursos del Ayuntamiento y son parte de una propuesta de campaña del edil para que la población pueda transitar en la ciudad a un bajo costo, ya que se cobrarían únicamente 5 pesos; situación contra la cual transportistas han alzado la voz pues lo consideran una competencia desleal.En otro tema, el presidente municipal de Orizaba indicó que el 22 de diciembre hará entrega de su informe de labores al Cabildo y no habrá ningún evento público en previsión de la situación financiera que tendrá el Ayuntamiento el próximo año.Cabe recordar que la propuesta de Ley de Ingresos y Egresos que envió el gobernador al Congreso local es de 547 millones de pesos, mientras que el Ayuntamiento había solicitado alrededor de 900 millones de pesos.