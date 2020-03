Injustificado temor al Socialismo

justicia

[1] Bakunin, Mijail: Socialismo sin Estado: Anarquismo http://www.claseshistoria.com/general/pdf/bakuninsocialismosinestado.pdf [2] Einstein, Albert : ¿Por qué socialismo? (1949) https://www.marxists.org/espanol/einstein/por_que.htm [3] Ferri Enrique: “Socialismo y ciencia positiva (Darwin-Spencer-Marx)” Buenos Aires, Arg. Pág 210. [4] https://es.wikipedia.org/wiki/Bernie_Sanders

En los años sesentas y setentas, en plena Guerra Fría, las rebeldías de izquierda debatían sobre cómo alcanzar el poder para acabar con la desigualdad social. Para algunos, la única manera de vencer a los capitalistas era organizando una revolución armada. Otros proponían formar un Partido de masas y aprovechar la vía electoral. La insurrección zapatista configuró una nueva ruta combinando el aspecto de las armas (1994) y lo electoral (2018) con procesos de construcción de autonomías comunitarias. Sin exagerar y pesar de que los zapatistas postularon a su propia candidata (María de Jesús Patricio), su activismo revolucionario contribuyó al triunfo de MORENA. Y aunque el presidente ex morenista mantiene un proyecto reformista y expresamente ha manifestado no tener intenciones de realizar expropiaciones o nacionalizaciones, la derecha lo acusa de conducir al País hacia el Socialismo. Pero…Según Bakunin[1], el Socialismo, esentendida esta como aquella queAlbert Einstein[2], lo describió como una fase del desarrollo social, donde el propósito es superar la fase depredadora del capitalismoen el mundo.Enrique Ferri [3]el socialismo, el individuo es parte indisoluble de una colectividad y su finalidad es transformar laEn suma, el Socialismo, es un sistema político estructurado para eliminar la explotación del hombre por el hombre y evitar la destrucción de la naturaleza. Está en contra de trasladar a manos privadas los bienes para la vida como el agua, tierra, bosques, aire, conocimientos.Las siguientes razones conducen a un NO como respuesta. Primera: AMLO es un demócrata reformista; nunca se ha definido como socialista aunque sí de izquierda. Segunda: los E.E.U.U. no lo permitirían. La tercera razón es que el grado de enajenación e individualismo prevalecientes en los trabajadores les mantiene fracturados e inconscientes de su identidad de clase. A pesar de lo anterior, el México excluido tiene una esperanza dentro de Estados Unidos. Me refiero a[4]. Este señor que podría ganar la postulación presidencial (3 de noviembre) del partido demócrata, es un auto declarado socialista. Durante 78 años ha demostrado ser un político congruente con sus ideas socialistas. Militó en las filas de la Liga Socialista de la Juventud, participó en la Marcha de Washington convocada por Martin Luther King (1963) y se opuso a la invasión yanqui a Irak (2003). Siendo independiente de los dos partidos hegemónicos (Demócrata y Republicano) fue electo 4 veces alcalde de Burlington, lugar donde aplicó una política social progresista. El voto ciudadano lo mantuvo 16 años en la cámara baja (de Representantes) hasta el 2007 que es elegido Senador por el Estado de Vermont. En la última elección Presidencial (2016), compitió por la candidatura presidencial en el Partido Demócrata. Perdió la postulación pero logró construir una importante base social (15 millones) en las juventudes, trabajadores y en algunos sectores de la cultura. El apoyo popular a Sanders crece debido a que la gente ve en él una oportunidad para detener los recortes al gasto social, aumento de impuestos, el desempleo y la discriminación. Su propuesta simplificada, esSanders convoca a los trabajadores a sumarse a esadonde paguen mas impuestos quienes más tienen, se garantice el servicio de salud, sea aumentado el salario mínimo y se combata el cambio climático. Aún siendo pequeña la probabilidad de que este político de izquierda conquiste la Casa Blanca, su movimiento está despertando la conciencia en la clase trabajadora y lo más importante, rompiendo prejuicios y eliminando miedos injustificados hacia el Socialismo.De cualquier modo, nadie debe esperar que un gobierno traiga el bienestar y la justicia gratuitamente; éstas, para ser sólidas y duraderas, deben ser frutos de procesos progresivos de lucha y de la participación organizada y comprometida de quienes desean la evolución del hombre, no su destrucción.