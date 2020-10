Injusto, que Gobierno Federal pretenda eliminar presupuesto para seguridad: Sacerdote

Ante tanta violencia que se vive en el país, es injusto se quiera eliminar el FORTASEG, así como otros fideicomisos, indicó el vocero de la Diócesis de Orizaba, sacerdote Helkyn Enríquez Báez, quien apuntó que se espera no sea una estrategia para obtener fondos perdidos después en subsidios con intensiones electorales.



"Otro de los fideicomisos que son necesarios junto con la pandemia, que son prioridad es el FORTASEG para la seguridad nacional ante tanta violencia. Hechos delictivos que se incrementan, creemos que resulta injusto que se elimine este fondo que se asigna a los municipios".



Expresó que hay Ayuntamientos que los aplican adecuadamente para el mantenimiento de la seguridad, por lo que consideró que es un subsidio necesario para el bien de los ciudadanos y no tiene por qué desaparecer.



Dijo que si bien es cierto que en algunos rubros se debe aplicar el recorte y la austeridad, no debe ser así en lo que es fundamental para la estabilidad del país y su desarrollo.



El entrevistado destacó que quitar un fideicomiso como el FONDEN no es lo correcto así como tampoco el que promueve la cultura o el cine, pues tener estos recursos sirve para desarrollar integralmente el país.



"Esto hace despertar suspicacias si no se tiene verdaderamente un discernimiento sobre lo que se debe recortar y ahorrar y qué rubros no. Esperemos no sea una estrategia para obtener fondos que se pierdan después en subsidios con intensiones electorales".