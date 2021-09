INM vigila tráfico de migrantes haitianos, descartan foco rojo

El Gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, confirmó que el Instituto Nacional de Migración (INM) vigila el tráfico de migrantes haitianos en las líneas de autobús que pasan por Veracruz y descartó que se trate de un foco rojo, aunque pidió a la institución aclarar por qué se está dando este fenómeno.“Se tiene que ver a qué (el INM) se debe y en qué circunstancias están viajando; no necesariamente es migración ilegal”, acotó.Refirió que es de llamarse la atención “el flujo migratorio” de haitianos en el estado de Veracruz, por ello notificaron de esta situación al referido Instituto.Subrayó que se debe aclarar el estatus migratorio de estas personas, puesto que viajar en autobuses de pasajeros no implica que necesariamente que se trate de migración ilegal.El mandatario reconoció que en días pasados se observó que en varias estaciones de autobuses llegaron decenas de haitianos y que por ello se reforzaron los operativos del INM en la entidad veracruzana.García Jiménez aseguró que este flujo llamó la atención porque no había sucedido antes con migrantes de esta nacionalidad.