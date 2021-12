Inminente cierre de guardería en Tuxpan, confirma IMSS

Tal como se anticipó en este medio, el Centro de Desarrollo Infantil “Ricardo García Sáenz”, que durante 40 años brindó servicio de guardería a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el sistema subrogado, cerrará este viernes 31 de diciembre.Ante ello, la dependencia de gobierno comunicó que personal del Departamento de Guarderías del IMSS en Veracruz Norte llevó a cabo una reunión de acercamiento con todos los usuarios, “para acompañarles en el proceso de reubicación de los 69 niños… hacia la guardería más cercana que cuente con lugar disponible”.El IMSS añadió que, para la continuidad operativa del servicio, desde el 16 de noviembre pasado se publicó la licitación correspondiente, la cual ofertaba el lugar para la participación de la guardería “Ricardo García Sáenz”.Sin embargo, “el prestador no presentó ninguna propuesta de participación en la licitación y por ende optó por no continuar otorgando el servicio con el IMSS a partir del próximo 3 de enero de 2022”, detalló el instituto.“Conforme a lo establecido en las bases de la licitación, el servicio de guardería deberá cotizarse ofertando un porcentaje de descuento sobre el precio máximo de referencia.“Posteriormente, en el mes de enero de 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026, el Instituto ajustará la cuota unitaria mensual por la prestación del servicio por niño inscrito, tomando en cuenta el factor que se determinará con base en el porcentaje del incremento anual que sufra el Índice Nacional de Precios al Consumidor que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía”, abundó el IMSS en un comunicado.Al respecto, el representante legal de la guardería, Amado Arán Torres, replicó que optó por no participar en la licitación pues, además de estimar que ya no era costeable el monto subrogado para prestar el servicio, se les pedía una fianza por 2 millones de pesos, recurso imposible de cubrir, subrayó.