Inminente entrada en vigor de cambios en expedición de Certificados de Verificentros

Este viernes, a las 24 horas, vence el plazo de menos de 3 días que la Secretaría estatal de Medio Ambiente (SEDEMA) otorgó a los concesionarios de Centros de Verificación Vehícular y Verificentros del estado de Veracruz, para opinar sobre los “lineamientos de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) respecto a la nueva modalidad de distribución de Certificados Holográficos”.La premura, de acuerdo con instrucciones que funcionarios de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) dieron a los de la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA), es porque se pretendía que antes de que concluyera enero se publicara el Decreto que vuelve un derecho la verificación vehicular.Al recibir el documento de 8 cuartillas que les envió la Secretaría de Medio Ambiente estatal apenas el miércoles pasado, algunos concesionarios de Centros de Verificación Vehicular y Verificentros del Estado de Veracruz decidieron promover amparos ante tal determinación, en tanto que otros buscaron mayor asesoramiento, pues en el texto que formará parte del decreto que hará publicar el gobernador Cuitláhuac García Jiménez sólo se establecen obligaciones pero no derechos para ellos.En principio, de acuerdo con el referido documento, los concesionarios deberán contar con su Registro Estatal de Contribuyentes de la Secretaria de Finanzas y Planeación y en caso de que no, tendrán de plazo hasta el 15 de febrero para hacerlo.Asimismo, los concesionarios deberán darse de alta en el Catálogo de Prestadores de Servicios ante la Subdirección de Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activos de la Secretaría de Finanzas y Planeación.Quienes reúnan los requisitos establecidos por la SEFIPLAN, obtendrán de ésta un tarjetón que tendrá vigencia de un año, por lo que deberá renovarse anualmente.Los requisitos que deberán cumplir los concesionarios para registrarse en el Padrón de Prestadores de Servicios de la SEFIPLAN son los siguientes:• Formato de Solicitud de Registro o Renovación al Catálogo de Prestadores de Servicios.• Formato de Catálogo de actividades Comerciales.• Constancia de Situación Fiscal.• Opinión de cumplimiento (32D no mayor a 30 de días de su expedición).• Constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales por contribuciones estatales (aplicables sólo para contribuyentes con domicilio fiscal dentro del Estado de Veracruz).• Si cambió el representante legal, deberá anexar también poder general o especial a favor del representante legal, otorgando ante la fe de notario público debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad e identificación oficial vigente.A todo lo anterior se suma la indicación de que los concesionarios deberán dar de alta su cuenta bancaria ante la Tesorería de SEFIPLAN, para lo cual deberán descargar el formato de registro y requisitarlo, así como entregar en físico en la ventanilla de recepción de documentos de Tesorería.También el plazo para dar de alta sus cuentas bancarias vence el 15 de febrero, de acuerdo con el documento del cual AlCalorPolítico.com tiene una copia.Algunos concesionarios consultados coincidieron en que la SEFIPLAN establece un sinnúmero de requisitos pero no deja claro en ocho hojas de lineamientos, los mecanismos para que el propietario de un Centro de Verificación Vehicular o de Verificentro pueda cobrar lo que le corresponde.Sólo se indica en el Capítulo Quinto, correspondiente a la “generación del Pago de los Servicios a los Concesionarios” en su Artículo 13, que “para que los Concesionarios de los Centros de Verificación Vehicular, Verificentros y/o Unidades de Verificación Vehicular se encuentren en condiciones de recibir su pago quincenal, independientemente de que tengan cubiertos todos los requisitos que señalan los presentes lineamientos, deberán conciliar y validar el Reporte de Recaudación por los servicios otorgados, el cual les será enviado por la Dirección General de Vinculación y Coordinación Hacendaria al Concesionario o su responsable administrativo”.Les advierten a los empresarios dueños de Centros de Verificación Vehicular y Verificentros del Estado de Veracruz que, “en caso de que los Concesionarios o sus responsables administrativos no envíen la validación correspondiente en los plazos que se marquen al correo electrónico, la Secretaría de Finanzas y Planeación no se hará responsable por las diferencias”.Ello implica, advierten los entrevistados, que en cuanto este decreto se publique nos volveremos empleados del Gobierno del Estado.