Inminente la migración de centros de verificación a verificentros

Para terminar con las irregularidades detectadas y observadas jurídicamente en algunos de los más de 180 Centros de Verificación Vehicular que operan en el Estado de Veracruz, se espera que en breve se publiquen las reformas a la Ley 62, Estatal de Protección Ambiental, que obligaría a estos a migrar a Verificentros, toda vez que la consejería jurídica de la Secretaría de Gobierno del Estado ya concluyó las observaciones a dicha propuesta.Actualmente, existen en el estado de Veracruz 184 Centros de Verificación Vehicular, establecimientos autorizados por la Secretaría de Medio Ambiente, que cuentan con las especificaciones de equipamiento, infraestructura, imagen y procedimientos para realizar una prueba de verificación estática.La prueba Estática que aplican más de 180 Centros de Verificación en el estado de Veracruz, se realiza midiendo los gases (HC, CO, CO2 y O2) que emite por el escape el vehículo detenido con el motor encendido, por lo cual, sólo es aplicable para ciertos modelos de automotores, no para todos.Por otra parte, en el Estado de Veracruz se cuenta con 64 Verificentros, establecimientos equipados con modernos equipos en los que se pueden realizar las pruebas dinámica, estática y de opacidad, mientras que un centro de verificación sólo está autorizado para llevar a cabo las pruebas estática y de opacidad, de acuerdo a la propia Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Veracruz.La prueba Dinámica mide los gases (HC, CO, CO2, O2 y NOX) en el escape de los vehículos en circulación equipados con motores que usan gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos, bajo condiciones de aceleraciones simuladas mediante la aplicación de una carga externa controlada por el dinamómetro.Sobre esta migración que acabaría con la simulación en muchos de los Centros de Verificación que operan en el Estado de Veracruz, Al Calor Político.com dio a conocer en diciembre de 2018, ( https://bit.ly/2uFHpCK ) que en el penúltimo día de su gobierno, el jueves 29 de noviembre de ese año, el ahora exgobernador del Estado de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, hizo publicar en la Gaceta del Estado las adecuaciones legales para que los más de 180 Centros de Verificación existentes en la entidad veracruzana, pudieran migrar a Verificentros pero con reglas que determinaría su sucesor, el actual mandatario estatal, Cuitláhuac García Jiménez.Ello se dio a conocer en el número extraordinario 478 de la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, publicado la noche del 29 de noviembre, ( https://bit.ly/2KNp3Ub ) donde se informa de la reforma al artículo 3, fracción VIII Ter; así como la adición a una fracción XVI al artículo 143, de la Ley Estatal de Protección Ambiental.La fracción XVI adicionada al Artículo 143 de la Ley Estatal de Protección Ambiental, señala que la Secretaría de Medio Ambienta (SEDEMA): “Podrá autorizar a los Centros de Verificación que cumplan con los requerimientos establecidos en la normativa federal y estatal, el Programa de Verificación, la Sección III del Capítulo I del Título Quinto de la presente Ley y los lineamientos que al efecto expida, para que modifiquen su figura a la de Verificentro y así realizar la prueba dinámica”.Si bien Miguel Ángel Yunes Linares dejó abierta la posibilidad a la migración de los Centros de Verificación a Verificentros, a partir del viernes 30 de noviembre, este mismo estableció en los Transitorios que el Ejecutivo del Estado- en este caso Cuitláhuac García Jiménez- “expedirá o adecuará a la brevedad posible la reglamentación correspondiente en materia de verificación vehicular, así como los programas relacionados, conforme a las previsiones del presente decreto”.En el tercer transitorio, Yunes Linares dejó sentado que: “La Secretaría de Medio Ambiente, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en este decreto, publicará a la brevedad los lineamientos que deberán cumplir los centros de verificación para poder modificar su figura jurídica a la de verificentros, entre los que se establecerán específicamente los plazos y requerimientos para dicha conversión, mismos que no podrán ser inferiores a los exigidos para el caso de los verificentros”.Un candado que dejó Miguel Ángel Yunes Linares a su sucesor, Cuitláhuac García Jiménez, es el Transitorio Cuarto que indica: “La Secretaría de Medio Ambiente no autorizará, con motivo de lo dispuesto en este decreto, nuevos centros de verificación ni autorizará cambios de ubicación de los mismos”.