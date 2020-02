Inmobiliarios de Veracruz esperan crecer este año

Para este 2020, el sector inmobiliario de Veracruz espera un crecimiento de hasta el 5 por ciento, afirmó el presidente de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de México, Gabriel Garduño Miranda.



Afirmó que los proyectos en materia de vivienda que está implementando el Gobierno Federal son positivos para avanzar en la colocación de créditos, que en este año podría superar los 12 mil tan sólo por parte del INFONAVIT.



"Yo considero los números que se están manejando, es de un 4 a 5 por ciento en este 2020 en el ramo inmobiliario, que es muy importante porque es un generador de la economía, es impulsor de empleos", señaló.



No obstante, reconoció que estos programas se concentran en detonar los municipios que ya son considerados altos en la colocación de la vivienda, como son Veracruz-Boca del Río y Xalapa.



En este año, ya hay proyectos que podrían incentivar los créditos en municipios más pequeños como Córdoba y Orizaba.



A decir de Garduño Miranda, con la iniciativa de "unamos crédito" ya hay mayor interés de adquirir vivienda nueva porque permite juntar los financiamientos entre dos personas sin que estén casados.



Esto ha generado que se inicien trámites tanto de familiares como parejas del mismo sexo.



"Ya te permite que, tu trabajador que tienes un crédito, si no te alcanza para que una vivienda, sumarlo con otro familiar: tu papá, tu mamá, tu hermano pero no sólo eso, también lo puede sumar con un amigo o con tu pareja sin necesidad de estar casados".



En la primera etapa, el programa del Infonavit tienen programados 17 mil créditos en el país pero esperan que se amplíe.