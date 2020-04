Inmobiliarios reportan reducción en sector residencial

La actividad inmobiliaria observa una reducción en el sector residencial plus al finalizar el primer trimestre de 2020, observó el presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Sección Xalapa, Jesús Morales.



Caso contrario reflejan los arrendamientos, actividad que se mantiene por el "ciclo natural" de la capital y en el de interés medio e interés social.



"Y la venta, que es interés social o interés medio, vivienda de primera necesidad, se mantiene sin ningún problema, lo que se puede detener en estos momentos es residencial y residencial plus", dijo.



Sostuvo que en el caso de las rentas, muchos de los contratos firmados por los arrendatarios concluyen su vigencia anual, de modo que o bien renuevan el convenio o buscan nuevos espacios.



"Interés social-medio se ha mantenido y lo que sí se ha afectado es el residencial-residencial plus que no son viviendas de primera necesidad y a veces son las que se detienen un poquito", dijo.



Aunque al momento no cuenta con cifras específicas, previó que el interés social reporte un crecimiento de dos a 3 por ciento correspondiente al primer cuatrimestre (enero-abril).



"El año pasado creció 5 por ciento y esperamos un crecimiento de 2 a 3 por ciento y residencial y residencial plus, en la zona de Xalapa esperamos un decremento de 1 por ciento", dijo.