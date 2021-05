Inmovilizan bomba en gasolinera de Diez Francos por despachar menos litros

La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) inmovilizó una bomba expendedora de gasolina de una de las estaciones que tiene Juan Manuel Diez Francos, candidato de la alianza “Va por México” a la alcaldía de Orizaba.



Esta ocasión, la PROFECO descubrió que despachaban menos del litro. Lo mismo que hacia el candidato de la alianza “Va por México” a Diputado Federal Igor Rojí, cuando le sellaron sus bombas de la gasolinera de Sur 5 y Oriente 6.



En esta bomba ubicada en la “Torre Diez” fueron colocados los sellos, muestra de que el suministro de gasolina no era el correcto. Pero eso se descubrió este viernes 28 de mayo, sin embargo, los mismos clientes cuestionaron desde cuando ya no les estarían dando el producto completo en el centro de distribución denominado “TenGas”.



Ahora tendrá que cumplir con todo lo que exige la procuraduría para poder resolver este tema, que está violando los derechos de los consumidores, muchos de estos a los que en los últimos días Juan Manuel Diez ha pedido el voto para llegar a ser alcalde y a quienes les ha prometido que su gobierno será transparente.



Algunos de los clientes que llegaron a cargar a esta estación dijeron que eso no es honesto. "¿Y así quiere gobernar ese señor? Pide el voto y en sus negocios sale con estas cosas. ¿Cuántas veces cargamos aquí y nos robaron gasolina?".